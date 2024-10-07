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Erdoğan'dan soykırımın yıl dönümünde Gazze mesajı!

07.10.2024 14:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırdığı ve adeta soykırım yaptığı Gazze için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'dan soykırımın yıl dönümünde Gazze mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.

Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir...

Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır.

Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum.

İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir.

Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır.

Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır.

Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Gazze
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