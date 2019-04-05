Erdoğan duyurdu! İmamoğlu'nun Anıtkabir'de imzaladığı defterle ilgili sürpriz karar!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaretinin yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"BAKANLIK O DEFTERİ ORADAN ÇEKTİ, ALDI"

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaretiyle ilgili "Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı" dedi.





