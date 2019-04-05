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Erdoğan duyurdu! İmamoğlu'nun Anıtkabir'de imzaladığı defterle ilgili sürpriz karar!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretini sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, konuşmasında "Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaretinin yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"BAKANLIK O DEFTERİ ORADAN ÇEKTİ, ALDI"

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaretiyle ilgili "Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı" dedi.

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erdoğan Anıtkabir Ekrem İmamoğlu

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