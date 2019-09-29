Erdoğan: F-35'te yaşananlar kararlığımızı artırdı, inşallah kendi savaş uçağımıza kavuşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi planladığını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ortağı olduğu projeden çıkartılmasının bu konuda kararlılığını artırdığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan, bugün İstanbul'da MİLGEM Projesi kapsamında üretilen dördüncü korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın hizmete giriş törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.

Türkiye'nin "gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda" yerli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğunu aktaran Erdoğan, "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar" diye konuştu.

F-35 projesinde neler yaşandı?

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldı ve bu sistemin parçaları getirilmeye başlandı.