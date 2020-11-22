Erdoğan: Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ve hükümetimizle ilişkilendirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde bazı bireysel açıklamalarla "yeni fitne ateşinin yakılmaya" çalışıldığını söyledi.

Erdoğan, genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beş il kongresine İstanbul'dan yaptığı canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez" dedi.

Erdoğan konuşmasında kimi ya da hangi açıklamaları kast ettiğini söylemedi.

Ancak geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla gündeme gelmiş ve tartışma yaratmıştı.

Arınç, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti.