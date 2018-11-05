Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.

ŞARKIYA EŞLİK ETTİ, BİTİNCE ALKIŞLADI

Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda şarkısını söyleyen okulun öğrencilerine eşlik etti. Erdoğan, şarkı bittikten sonra ise çocukları alkışladı.





