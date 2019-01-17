HABER

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşamakta olan ve 2017'deki Anayasa Değişikliği referandumunda kullandığı 'evet' oyunun fotoğrafını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 45 yaşındaki arzuhalci Cihan Elçi, aynı yıl yapılan yargılamada 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar mahkeme tarafından ertelenmezken, ceza Bölge Mahkemesi tarafından onandı.

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

Seferihisar'da arzuhalcilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Cihan Elçi, 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı ‘evet’ oyunun fotoğrafını çekip, aynı gün sosyal medya hesabında paylaştı.

Elçi’nin sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Cihan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Elçi hakkında dava açıldı. Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da Elçi, savcılıktaki ifadesini tekrar etti.

Mahkeme, 2017 yılının Ekim ayında davayı karar bağlayıp, Elçi'yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi, kararı onadı. (DHA)

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...
Tunç Soyer: Kocaoğlu'nun kendi tercihi, benim için değişen bir şey yokTunç Soyer: Kocaoğlu'nun kendi tercihi, benim için değişen bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum Oy fotoğraf paylaşım

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı! Öğrenciye organize cinsel istismar....

Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı!

İzmir'den kar manzaraları

İzmir'den kar manzaraları

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

Esenyurt'ta 'mühimmat' ihbarı! Bomba imha ekipleri sevk edildi

Esenyurt'ta 'mühimmat' ihbarı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Yangına ait görüntüler az önce geldi...

Korkunç görüntü az önce geldi! Kare kare dehşet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.