HABER

Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 06:01 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da yapılacak G-20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı - Trump ayrıca Çin, Rusya, Japonya, Almanya, Suudi Arabistan, Hindistan ve Avustralya liderleriyle de bir araya gelecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman...İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman...
16 yaşındaki çocuk ortalığı kan gölüne çevirdi! Vahşetin böylesi16 yaşındaki çocuk ortalığı kan gölüne çevirdi! Vahşetin böylesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman..."

İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman...

Tek kelimeyle vahşet! Arkadaşını başından ve göğsünden vurdu, yetmedi karnından bıçakladı!

16 yaşındaki çocuk ortalığı kan gölüne çevirdi! Vahşetin böylesi

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Mahallelinin yakaladığı tacizci linçten zor kurtuldu!

Mahallelinin yakaladığı tacizci linçten zor kurtuldu!

İstanbul'da korku dolu anlar! 'Kan içinde yatıyordu'

İstanbul'da korku dolu anlar! 'Kan içinde yatıyordu'

Bursa'da 2 bin yıllık incil ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı!

2 bin yıllık incil ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.