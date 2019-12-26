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  4. Erdoğan'ın 'asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Erdoğan'ın 'asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'in gündemine getireceklerini söylemesinin ardından Rusya'dan Libya'ya ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçüncü ülkelerin müdahalesinin krizin çözümüne katkı sunmayacağını ifade etti.

Erdoğan'ın 'asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme planlarını yorumlayan Peskov, "Üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz, ancak üçüncü ülkelerin soruna doğrudan çözüm bulma ve çatışmanın taraflarına çözüm konusunda yardımcı olma girişimleri her zaman memnuniyetle karşılanır" dedi.

'AKAN KANIN DURMASINDAN YANAYIZ'

Peskov, Rusya'nın Libya'daki durumdan kesinlikle endişe duyduğunu ve krizin en kısa sürede barışçıl şekilde çözülmesinden, akan kanın durmasından yana olduğunu vurguladı.

'PUTİN VE ERDOĞAN GEREKİRSE TELEFONDA GÖRÜŞÜR'

Peskov'a Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki günlerde telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı soruldu.

Şu an için planlanan görüşme olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde iki liderin konuşabileceğini belirten Peskov, "Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halinde ve telefon görüşmeleri sayılı saatler içinde organize edilebilir, bununla ilgili hiçbir sorun yok" diye konuştu.

'LİBYA'DA BİR ÇOK ÜLKEDEN PARALI ASKER BULUNUYOR'

Peskov, Libya'da Rusyalı paralı askerler bulunup bulunmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: "Libya toprakları çok sayıda ülkeden paralı askerlerin ve terör unsurlarının varlık gösterdiği bir yer haline geldi. Tüm bunlar, bilindik ülkelerin Libya devletini yıkmaya yönelik bilindik eylemlerinin sonucu. Çeşitli ülkelerin vatandaşları, dünyanın farklı köşelerinde paralı asker olarak yer alıyor ve vatandaşlarınızın tamamının hareketlerini kontrol etmeniz mümkün olmuyor. Örneğin Suriye'de Kürt güçlerin kontrolündeki cezaevlerinde hem Rusya'nın hem de Fransa dahil Avrupa ülkelerinin çok sayıda vatandaşı bulunuyor."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Libya asker gönderme Rusya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adama sorarlar madem öyle bir sorun var sizin Suriye'de işiniz ne diye
Sizin suriyede ne işiniz var demezlermi adama. Okadar menfaatçilerki. Nerde kan kokusu var orda bunlar
onun için paralı askerleri gönderiyor ya
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