Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! NATO Zirvesi'nde 2. gün: Litvanya'da dünya liderleriyle kritik görüşmeler

İsveç'in NATO'ya kalınmasına Türkiye'nin onay verdiği ve Ukrayna'nın katılımına da yeşil ışık çıktığı NATO Liderler Zirvesi'nde 2. güne girildi. Bugün de Ukrayna'nın ittifaka katılımına ilişkin gündem maddeleri liderlerin masasında olacak.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu sırada Erdoğan da dünya liderleriyle görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Erdoğan dün de aralarında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yer aldığı birçok dünya lideriyle görüşmüştü.

(AA)

