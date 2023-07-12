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  4. Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! NATO Zirvesi'nde 2. gün: Litvanya'da dünya liderleriyle kritik görüşmeler

Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! NATO Zirvesi'nde 2. gün: Litvanya'da dünya liderleriyle kritik görüşmeler

12.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi 2. gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi başlattığı diplomasi trafiğini bugün de sürdürüyor. Erdoğan son olarak İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü.

Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor! NATO Zirvesi'nde 2. gün: Litvanya'da dünya liderleriyle kritik görüşmeler

İsveç'in NATO'ya kalınmasına Türkiye'nin onay verdiği ve Ukrayna'nın katılımına da yeşil ışık çıktığı NATO Liderler Zirvesi'nde 2. güne girildi. Bugün de Ukrayna'nın ittifaka katılımına ilişkin gündem maddeleri liderlerin masasında olacak.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu sırada Erdoğan da dünya liderleriyle görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

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Erdoğan dün de aralarında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yer aldığı birçok dünya lideriyle görüşmüştü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan nato zirvesi

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