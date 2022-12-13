Erdoğan'ın sözleri dünyanın da gündeminde! ABD'den 'Türkiye' yanıtı: Üzüntü duyuyoruz

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran hamlelerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri komşuda panik havası estirirken dünya da o ifadeleri konuşuyor. Erdoğan'ın açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın düzenlediği basın toplantısında da gündeme geldi. Price, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çektiği yanıtında "Özellikle de NATO müttefiklerimiz arasında beraberlik ve işbirliğine en çok gerek duyduğumuz bir zamanda gerilimin tırmanmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Sözcü Price'a dünkü günlük basın toplantısında gazetecilerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması hakkındaki değerlendirmesini sordu. Price "Provokatif açıklamalarla gerilimin tırmanmasından üzüntü duyuyoruz. Özellikle de NATO müttefiklerimiz arasında beraberlik ve işbirliğine en çok gerek duyduğumuz bir zamanda olmasından üzüntü duyuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"ACİLEN BIRAKMALARINI İSTİYORUZ"

Price sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm müttefiklerimizden tehdit ve provokatif söylemleri acilen bırakmasını istiyoruz. Retoriğin tırmanmasının yol açacağı tek sonuç, tansiyonu yükseltmek ve amaç birliğinden uzaklaştırmak olacaktır. En önemlisi de NATO'nun karşılaşması muhtemel Rusya tehdidine karşı amaç birliğimizden uzaklaştırır."

ERDOĞAN: 'TAYFUN' VURUR DİYORSUN, YUNAN ÜRKÜYOR

Erdoğan gençlerle buluşmasında Yunanistan hakkında şu mesajı vermişti:

Şimdi F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. Özellikle SİHA'larda yapıyoruz. Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi?