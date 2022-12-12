Yunanistan o sözlerin etkisinden çıkamadı! Erdoğan'ın konuşması bütün ülkeyi sarstı: "Özellikle de başkent Atina'yı..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da panik havası yarattı. Yunan basını Erdoğan'ın "Tayfun" füzesine değindiği cümlesinde kullandığı "Sen rahat durmazsan vuracak tabii" ifadelerine odaklandı. Erdoğan'ın bu resti ülkede en çok konuşulan gündem maddeleri arasına girerken basında yer verilen haberlerde kullanılan skandal ifadeler dikkat çekti.

"YUNAN'I ÜRKÜTÜYOR"

Erdoğan, dün akşam Samsun'da gençlerle bir araya geldiği programda savunma sanayii hakkında konuşurken "Tayfun" füzesine değindi. Bu sırada Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"F-16'ın mühimmatını biz yapıyoruz. İHA'ların, SİHA'ların mühimmatını yapıyoruz. Bu üretim Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun Füzesi Atina'yı vuracak' diyorlar. Sen rahat durmazsan vuracak tabii."

YUNANİSTAN O SÖZLERİ KONUŞUYOR

Ve Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basının gündemine damgasını vurdu. Erdoğan'ın sözlerini hedef alan gazeteler "tehdit" vurgusuyla skandal başlıklar kullandı.

To Vima gazetesinin 'Erdoğan kontrolden çıktı' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca Yunanistan'ı değil, aynı zamanda ABD'yi de hedef aldığı öne sürüldü.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İZİN VERMEYECEĞİNİ BELİRTTİ"

Ayrıca Erdoğan'ın "Yunanistan'ın adaları ABD silahları ile donatmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini" dile getirdiği kaydedildi.

Sık sık imza attığı Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Ta Nea gazetesi de Erdoğan'ın sözlerini "kışkırtıcı söylem" olarak nitelendirirken şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı, Ege adalarının askerden arındırılması meselesini gündeme taşırken, 'Tayfun' tehdidini yeniden dile getirdi."

"Erdoğan Yunanistan'ı, özellikle de başkent Atina'yı vurmakla tehdit etti" diyen Kathimerini gazetesinin haberi okurlarına "Erdoğan, Yunanistan'ı füze saldırısıyla tehdit etti" başlığıyla sundu.