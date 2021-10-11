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  4. Erdoğan'ın Suriye sözleri yeni operasyon habercisi mi? Abdullah Ağar yorumladı

Erdoğan'ın Suriye sözleri yeni operasyon habercisi mi? Abdullah Ağar yorumladı

11.10.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'yle ilgili, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Gereken adımları atacağız." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Abdullah Ağar, "Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar son derece manidar. Bu noktada son derece kararlı olduğu gördüm. 'İşbirliği yapamazsak kendi başımıza bu harekatı yaparız' ifadesi Cumhurbaşkanımızın ağzından bence ortaya konmuştur." dedi.

Erdoğan'ın Suriye sözleri yeni operasyon habercisi mi? Abdullah Ağar yorumladı

Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TACİZLER ARTIK BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusuna değinerek, "Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN ÇOK SERT KONUŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan çok sert konuştu. Bununla ilgili açıkçası hem sınırı aşan alanlardan ülkemize yapılan hareketler, ağır silah atışları; hem de sınırı öte yanında görev yapan evlatlarımıza yönelik saldırılar. Bu tabi işin gözüken tarafı bir de gözükmeyen tarafı var. ABD'nin tavrı ortada.

"ABD'NİN YPG/PKK'YA AĞIR SİLAH EĞİTİMLERİ VERDİKLERİNİ GÖRDÜK"

Özellikle Biden yönetiminin ortaya koymuş olduğu PKK/YPG destekçiliği ülke açısından son derece rahatsız edici ve üniter yapısını tehdit eden bir seviyeye gelmiş durumda. YPG/PKK'yı hem Türkiye'ye karşı koruma eğilimi içerisindeler hem himaye etme tavrı içerisindeler hem de bir devlet kurdurma süreçleri yaşanıyor. En son ağır silah, obüs eğitimleri verdiklerini gördük. YPG/PKK'nın paçavraları ABD ordusunun ağır silahlarında arzu endam etmeye başladı.

"ANLAŞMALARA UYMUYORLAR"

Barış Pınarı Harekatı sonrası yapılan anlaşmalar var. Bu anlaşmalara uymuyorlar şu an. Bütün Fırat'ın batısındaki alanlarda PKK'nın oradan çıkması gerekiyor. Ama halen orada varlığını DEAŞ mazeretiyle devam ediyor.

"SON DERECE KARARLI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar son derece manidar. Bu noktada son derece kararlı olduğu gördüm. 'İşbirliği yapamazsak kendi başımıza bu harekatı yaparız' ifadesi Cumhurbaşkanımızın ağzından bence ortaya konmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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