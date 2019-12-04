Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

\u0130ngiltere, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130spanya Ba\u015fbakan\u0131 Pedro Sanchez\u2019i kabul etti. Erdo\u011fan ve Sanchez ikili g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok tercih edilen metropolleri a\u00e7\u0131kland\u0131! Bak\u0131n T\u00fcrkiye ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131rada4 Aral\u0131k Amerikan Bas\u0131n\u0131ndan \u00d6zetlerTrablus'ta Ba\u015fkanl\u0131k Konseyi Merkezi'ne silahl\u0131 sald\u0131r\u0131
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