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Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti.

İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti. Erdoğan ve Sanchez ikili görüşme gerçekleştirdi.

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