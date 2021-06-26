Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz

Kanal İstanbul güzergâhından geçeceği belirtilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş kesiminin inşası projesi kapsamında Sazlıdere geçişi için yapılacak olan köprünün temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz" dedi. Köprünün aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolu olduğunu hatırlattı, ilerleyen zamanda altyapı çalışmalarını bitirerek "kanalın kazmasının da vurulacağını" söyledi.

"Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Kanal İstanbul için kime sorulması gerekiyorsa ona sorulmuş ve yola çıkılmıştır.

"Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olarak belirlendi. Yapılan etüdler, Kanal İstanbul'dan gemi geçişlerinin boğaz geçişlerine göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini gösterdi.

"Kanalın üzerinde altı adet köprü olacak. Şimdi birinin temelini atıyoruz. İlerleyen dönemlerde kanal üzerindeki diğer köprüleri hem de kanal kazısını başlatacağız. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle altı yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

"Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelirle Kanal İstanbul kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir. Böylece Türkiye, devletin milletin kasasından beş kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek bir esere daha kavuşacaktır."

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası geldi ve ardından birçok bakanla birlikte temel atma töreni gerçekleşti.

https://www.youtube.com/watch?v=OX7nwmHHPKM

Törende Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kısa birer konuşma yaptı.

Karaismailoğlu, bir gün önce katıldığı bir televizyon programında aynı rakamları vererek "Ortalama 12 yılda kendi gelirini kendi kazanacağını raporlarımız gösteriyor" demişti.

Bakan Karaismalioğlu, "Geçiş garantisi olacak mı?" sorusuna da, "Tabii ki öyle bir fizibiliteniz olması lazım. Yatırımcı gelip bir yatırım yapacak, devletten para almadan. Onun üstüne de çıkabilir. Altını düşünmemek lazım. Bu tür finans modellerini en başarılı uygulayan ülkelerden birisi Türkiye." yanıtını verdi.

İmamoğlu: Köprünün kanal projesiyle ilgisi bulunmamaktadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Perşembe günü yaptığı açıklamada, temel atma törenini "illüzyon" olarak nitelendirdi.

Kanal İstanbul projesinden yıllar önce planlanmış Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelinin atılacağını söyleyen İmamoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edildiği için, kanal olmasaydı da, bu köprünün yapılacağını belirtti:

"Çok daha önceden planlanmış bir köprünün ayaklarını buraya dikmek suretiyle, 'Kanal temeli attım' demek, sadece siyaseten günü kurtarma gayretidir.

"Bu güzergahtan geçecek yol, 2006 yılında 1/100.000 Çevre Düzeni Planında işlenmiştir. 29 Nisan 2010 tarihinde, dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. köprünün güzergahı bir basın toplantısıyla açıklanmıştır. Yani burada bir köprünün yapılacak olmasının, kanal projesiyle ilgisi bulunmamaktadır. Yol pojesiyle ilgisi bulunmaktadır."

Kanal İstanbul projesinin yüklenici şirketini belirleyecek ihale süreci henüz başlamış değil.