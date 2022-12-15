Erdoğan 'kilo vermelisin' demişti, fenomen Fevzi Kaan Türker verdiği sözü tuttu! 'Seninle mezara kadar başkanım' demişti, diyetisyene başvurdu

Repçi Sefo'nun Isabelle şarkısına yaptığı yorumla ünlenen Fevzi Kaan Türker, 460 bin takipçiye ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Mitingi sonrası gençlerle buluşmasında en çok ilgiyi gören isim olan Türker, Isabelle şarkısını canlı olarak Erdoğan için söylerken"Seninle mezara kadar başkanım" diye seslenmişti. Erdoğan'a itafen "Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara" demesi ise salonda büyük alkış almıştı.

O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, programda Erdoğan ile Türker'in diyaloğu da dikkat çekmişti.

ERDOĞAN 'KİLO VERMEN LAZIM' DEMİŞTİ

Erdoğan, Fevzi'nin canlı performansını dinledikten sonra sahneye davet etti.

Fevzi'nin yanaklarından öperek, "Senin kilo vermen lazım ya, annesi bir diyetisyene tabi tut ya" dedi. Fevzi'nin annesi ise ,"ama yemek yemeyi de çok seviyor" yanıtını vermişti.

TAVSİYESİNE UYDU, DİYETİSYENE BAŞVURDU

ATV Haber'de yer alan habere göre; 12 yaşındaki küçük fenomen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kilo vermelisin' tavsiyesine duydu ve zayıflamak için diyetisyene başvurdu.



