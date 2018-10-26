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Erdoğan konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı! Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin, ”Sayın Cumhurbaşkanımız vefasını, adamlığını, liderliğini bir kez daha gösterdi. Ben Rabbime hamd ediyorum böyle bir liderle yol yürümeyi, onu arkadaş olmayı Rabbim nasip etti. O gün duygulanmamın ana nedeni budur” dedi.

Erdoğan konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı! Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Koç ve dernek başkanları, Bozdağ’ı TBMM’de ziyaret ederek destek verdi. Bozdağ burada yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız vefasını, adamlığını, liderliğini bir kez daha gösterdi. Ben Rabbime hamd ediyorum böyle bir liderle yol yürümeyi, ona arkadaş olmayı Rabbim nasip etti. O gün duygulanmamın ana nedeni budur. Benim için gerçekten Tayyip Bey'le, böyle bir yiğit adamla yol yürümek en büyük şereftir. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği laflar hem şahsım adına, hem ailem adına hem de Yozgatlılar adına bir şereftir. Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunuyorum, ayağına taş değdirmesin inşallah” dedi.

'ÇOK TEHDİTLER ALDIM'

Bozdağ, “Bütün Türkiye genelindeki hemşehrilerime ve özellikle Ankara’daki hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bizi bilen biliyor. Böylesine bir linç kampanyası karşısında ülkemizin her tarafından büyük bir destek olacağını bekliyorum. Türk milletinin bir ferdi olmaktan iftihar ettim, Türk milletinin ferdi olarak yarattığı için şükrettim. Çok tehdit ettiler beni. Ben çok tehditler aldım. Terör örgütleri ile mücadele eden görevlerde bulundum. Ben hiçbirine pabuç bırakmadım. İnsanın alacağı nefes sayısı bellidir. Rabbim herkese hayırlı ömür ve hayırlı ölüm nasip etsin. Milletimiz, devletimiz ve hemşehrilerimiz haksızlık karşısında bize sahip çıktılar. Bütün hemşehrilerime ve aziz milletimize şükranlarımızı arzediyorum" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bülent arınç gitti bu başladı
feto hocasınada aglıyordu özletiyon kendini diyordu
yüz yılın el etek öpeni
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