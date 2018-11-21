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Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Tavsiye ediyorum, mutlaka gidin' çağrısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretine uğruyor. 210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlık, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Özellikle ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ve “Tavsiye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin” çağrısının ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gezgin ve fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Mezarlığı ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, sosyal medya üzerinden çektikleri fotoğrafları paylaşarak ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

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İstanbul’dan gelerek Ahlat Selçuklu Mezarlığını fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Abdullah Tezer, “Türkiye’nin çeşitli şehirlerini gezip fotoğraflıyorum. Ahlat’ı ve Selçuklu Mezarlığını çok merak ediyordum. Nasip oldu, Ahlat’a da geldim. Gerçekten bin yıl öncesinden buraya kadar taşınmış olması ve mezarlığın bu kadar büyük olması, tarihi dokunun korunması, mezar taşlarındaki ince işçilik beni çok etkiledi. Günümüze kadar korunmuş olmasından ziyade bundan sonra da korunması ve ileriki nesillere taşınmasını temenni ediyorum. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis Selçuklu Meydan Mezarlığı

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