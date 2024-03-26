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  4. Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı

Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı

26.03.2024 20:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.

"BUNLAR AHLAKSIZ, BUNLAR ADİ, BUNLAR ALÇAK"

Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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