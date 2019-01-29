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Erdoğan-Preca ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca: - "Malta olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Müreffeh bir Avrupa ve bölge için bu gerekli" - "Türkiye bölgedeki barış için bir katalizör görevi üstlenmeye çalışıyor. Ülkeniz milyonlarca sığınmacı, göçmen ve mültecinin sığındığı bir yer oldu" - "Türk yatırımı ülkemizin ikinci en büyük yabancı yatırımı"

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Malta olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Müreffeh bir Avrupa ve bölge için bu gerekli." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Preca, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Preca, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devlet başkanları nezdinde ilk kez bir araya gelmiş olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğine ilişkin Preca, "Türkiye ve Avrupa Birliği arasında devam eden diyalog konusunda da destekçiyiz. Malta olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Malta'nın hem vizyonu hem misyonu gereğince AB'nin genişleme sürecini destekliyoruz. Malta olarak inanıyoruz ki barışçıl, kapsayıcı müreffeh bir Avrupa ve bölge için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bölgedeki barış için bir katalizör görevi üstlenmeye çalışıyor"

Türkiye'nin bölgede diyalog tesisine yönelik gayretlerini memnuniyet ve takdirle karşıladıklarını belirten Preca, "Türkiye güvenlik ve bölgedeki barış için bir katalizör görevi üstlenmeye çalışıyor. Hükümetiniz ve sizin gayretlerinizle ülkeniz milyonlarca sığınmacı, göçmen ve mültecinin sığındığı bir yer oldu." diye konuştu.

Preca, mülteci krizine Türkiye'nin verdiği cevabın siyasi kazanım gözetmeyen bir tarzda olduğunun altını çizerek, Malta olarak bu göç krizini onurlu bir şekilde yürütmeye çalıştıklarını kaydetti.

- "İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda kararlıyız"

Preca, son yıllarda geliştirilen ilişkilerin karşılıklı fayda getiren ortaklıklar doğurduğuna dikkati çekerek, "Bu ortaklıkları zaman içinde iki halkın faydasına olacak şekilde daha da güçlendirdik." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki mevcut mükemmel iş birliğinin özellikle ekonomik anlamda daha da güçlendirilebileceğine işaret eden Preca, "Malta olarak biz zaten mükemmel olan ikili ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda kararlılık sergiliyoruz." dedi. Preca, dün İstanbul'da gerçekleştirilen İş Forumu'nun bu minvalde önem arz ettiğini vurguladı.

Preca, Türkiye-Malta Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesinin (JETCO) bir sonraki toplantısının Türkiye'de yapılacağını ve bu kapsamda daha fazla iş birliği alanları keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

- "Türk yatırımı ülkemizin ikinci en büyük yabancı yatırımı"

Preca, görüşmelerde finansal hizmetler, blok zincir teknolojisi, eğitim, sağlık, bakım hizmetleri, ilaç sektörü, doğa bilimleri, ulaştırma, lojistik, turizm, inşaat, altyapı hizmetleri, alternatif enerji, havacılık hizmetleri ve İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi gibi konu başlıklarında muhtemel iş birliklerini ele aldıklarını söyledi.

"Türkiye ve Malta olarak çok çeşitli seviyelerde rakip değil ortak olabileceğimizi gördük. Mükemmel birer iş ortağı olabileceğimizi gördük. Türk yatırımı şu anda ülkemizin ikinci en büyük yabancı yatırımı." ifadelerini kullanan Preca, Türkiye ve Malta'nın önemli stratejik konuma sahip olduğunu belirtti.

Malta Cumhurbaşkanı Preca ayrıca hükümeti ve Malta halkı adına Kerç Boğazı'nda yaşanan deniz kazasında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için baş sağlığı diledi.

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malta Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca Recep Tayyip Erdoğan Türkiye

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