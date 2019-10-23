Erdoğan - Putin görüşmesinin yankıları sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de bir araya gelerek Suriye’nin kuzeyi için önemli kararlar almasının yankıları sürüyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terör örgütü YPG - PKK’nın çekilmesi üzerine ABD ile üzerinde uzlaşılan mutabakatın ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmesinde, terör unsurlarının 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki ’güvenli bölge’den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat sonrasında Rusya’da birçok önemli isimden konuya dair yorum geldi.

"Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı”

Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, Soçi’de gerçekleşen Erdoğan - Putin zirvesini ve alınan kararları yorumlayarak, “Erdoğan ve Putin arasında saatlerce süren toplantı Suriye’deki durumun ne kadar zor bir süreç olduğunu gösteriyor. Moskova bir kez daha bölge ve dünya için kilit bir rol üstlendiğini gösterdi” dedi. Anlaşmaya dair fikirlerini belirten Slutsky, “Anlaşma birçok masum insanın ölümünün önüne geçecek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve uluslararası teröre karşı mücadeleye devam edileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında ABD’nin politik tavırlarını da eleştiren Slutsky, “Yapılan görüşmeler ABD’nin alışık olmadığı şekilde şantaj ve tehditler olmadan gerçekleşti. Bu anlaşmayla Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı” dedi.