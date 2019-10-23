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Erdoğan - Putin görüşmesinin yankıları sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de bir araya gelerek Suriye’nin kuzeyi için önemli kararlar almasının yankıları sürüyor.Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terör örgütü YPG - PKK’nın çekilmesi üzerine ABD ile üzerinde uzlaşılan mutabakatın ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de bir araya gelerek Suriye’nin kuzeyi için önemli kararlar almasının yankıları sürüyor.
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terör örgütü YPG - PKK’nın çekilmesi üzerine ABD ile üzerinde uzlaşılan mutabakatın ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmesinde, terör unsurlarının 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki ’güvenli bölge’den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat sonrasında Rusya’da birçok önemli isimden konuya dair yorum geldi.

"Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı”
Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky, Soçi’de gerçekleşen Erdoğan - Putin zirvesini ve alınan kararları yorumlayarak, “Erdoğan ve Putin arasında saatlerce süren toplantı Suriye’deki durumun ne kadar zor bir süreç olduğunu gösteriyor. Moskova bir kez daha bölge ve dünya için kilit bir rol üstlendiğini gösterdi” dedi. Anlaşmaya dair fikirlerini belirten Slutsky, “Anlaşma birçok masum insanın ölümünün önüne geçecek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve uluslararası teröre karşı mücadeleye devam edileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında ABD’nin politik tavırlarını da eleştiren Slutsky, “Yapılan görüşmeler ABD’nin alışık olmadığı şekilde şantaj ve tehditler olmadan gerçekleşti. Bu anlaşmayla Türkiye ve Rusya diplomatik bir zafer kazandı” dedi.

"Mültecilerin geri dönüşü BM öncülüğünde yapılmalı"
Gerçekleşen zirvede heyetler arası görüşmelerde yer alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şoygu, Suriyeli mültecilerin geri dönüşüyle ilgili fikirlerini beyan ederek, “Mültecilerin geri dönüşü için özel çaba gerekiyor. Bunun için özel bir çalışma yapılamaz. Bunun için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde uluslararası katılımla çalışma yapılmalı” dedi. Şoygu ayrıca hapiste olan ve Türkiye’nin operasyonlara başlamasıyla salıverilen DEAŞ üyesi yaklaşık 500 kişinin bulunduğunu söyleyerek bu terör örgütü üyelerine karşı önlemler alındığını söyledi.

Birçok ülkeden 200 gazeteci görüşmeyi takip etti
Gerçekleşen zirve sonrası alınan kararlar Rus basınında geniş yer bulurken birçok yorumcu anlaşmanın Türkiye ve Rusya açısından zafer, ABD açısından ise Suriye’de kaybetmek olduğu yorumları geldi. Rus basınındaki bu yorumlara paralel olarak Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan gibi Rusya’ya komşu ve siyasi olarak yakın olan birçok ülkede de bu görüşler hakim oldu. Kremlin Basın Servisi’ne göre, Türkiye ve Rus basınının yanı sıra Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve birçok Asya ülkesinden 200 uluslararası gazeteci görüşmeyi takip ederek ülkelerine bilgi aktardı.

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