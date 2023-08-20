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Erdoğan şampiyonayı izleyecek, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak! Macaristan ziyareti bugün başlıyor

20.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Budapeşte'ye gidiyor. Erdoğan Macaristan'da Orban ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak, ayrıca Dünya Atletizm Şampiyonası'na da katılacak.

Erdoğan şampiyonayı izleyecek, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak! Macaristan ziyareti bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere bugün Budapeşte'ye gidecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde; Macaristan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.

(DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan

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