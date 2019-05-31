HABER

“Erdoğan Sevgisi” Tarım Bakanı Pakdemirli’nin katıldığı muhtar evindeki sahura damga vurdu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 08:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Beykoz Göksu Mahellesi Muhtarı Gül Bağdatlı”nın evine misafir oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Beykoz Göksu Mahellesi Muhtarı Gül Bağdatlı”nın evine misafir oldu. Sahur yemeğinin gündem başlıklarını da hane sahibinin muhtar oluşu nedeniyle önce mahalleyle ilgili konular ve yaklaşan İstanbul seçimleri oluşturdu.
Sahur sonrasında hane sahibi Gül Bağdatlı”nın akrabası olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlı, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli”den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı evinde ağırlamak istediği iletmesini istedi. Cumhurbaşkanını çok sevdiğini söyleyen Nazmiye Bağdatlı “Gerekirse ben de Muhtar olacağım. Yeterki davetimi Sn.Cumhurbakanımız kabul etsinler” sözleri üzerine muhtar olan hane sahibi Gül Bağdatlı ile de tatlı muhtarlık rekabeti yaşandı.
Tarım Bakanı Pakdemirli, Göksu Mahallesi Muhtarı Gül Bağdatlıya “Bak sana rakip çıktı” sözleri üzerine Mahalle Muhtarı Bağdatlı “Bana kimse rakip olamaz” diyerek, gülüşmelere neden oldu. Tarım Bakanı Pakdemirli, Nazmiye Bağdatlı”ya kameraları göstererek, bak buradan çağrını yapabilirsin dedi.
İşte o çağrı ve kayıtlara geçen “reis aşkı...”
4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlının Cumhurbaşkanı Erdoğan”a yaptığı işte o davet;
“Emine hanımla Reisi istiyorum. Gece rüyamda gördüm.Hani böyle yer sofrasında oturuyor ya, hani böyle bir duruşu varya.Gerçekten ayrı bir sevgi. Seni Allah başımızdan eksik etmesin, Sağlıktan ayırmasın. Benden kalan ömrümü, Allah size versin. Sizin Memlekete çok faydanız var.
Hani çağırıyor, Sırf bu yüzden muhtarlığa adaylığımı koyacam, sırf bu yüzden. Yemin ederim.”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirlinin vaatlerini de açıkla demesi üzerine “Göksu Mahallesinden 1001 oy toplayacam. Cumhurbaşkanım sizi bin bir oyla bu masada görmek istiyoruz” dedi.
Bakan Pakdemirli”nin ziyareti, sahur yemeğinin ardından günün anısına çekilen aile fotoğraf çekimiyle son buldu.

Asansörde kabus! Korkunç olay Asansörde kabus! Korkunç olay
fotoğraflar//Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)fotoğraflar//Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş hayatını kaybetti

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde 'idamları durdurun' çağrısı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Koca dehşeti! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Ankara'da silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara'da silahlı kavga! Anne ve kucağındaki çocuğu yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı

Saçları dönme dolaba takılan çocuk yaralandı

11 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.