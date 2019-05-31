“Erdoğan Sevgisi” Tarım Bakanı Pakdemirli’nin katıldığı muhtar evindeki sahura damga vurdu...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Beykoz Göksu Mahellesi Muhtarı Gül Bağdatlı”nın evine misafir oldu. Sahur yemeğinin gündem başlıklarını da hane sahibinin muhtar oluşu nedeniyle önce mahalleyle ilgili konular ve yaklaşan İstanbul seçimleri oluşturdu.

Sahur sonrasında hane sahibi Gül Bağdatlı”nın akrabası olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlı, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli”den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı evinde ağırlamak istediği iletmesini istedi. Cumhurbaşkanını çok sevdiğini söyleyen Nazmiye Bağdatlı “Gerekirse ben de Muhtar olacağım. Yeterki davetimi Sn.Cumhurbakanımız kabul etsinler” sözleri üzerine muhtar olan hane sahibi Gül Bağdatlı ile de tatlı muhtarlık rekabeti yaşandı.

Tarım Bakanı Pakdemirli, Göksu Mahallesi Muhtarı Gül Bağdatlıya “Bak sana rakip çıktı” sözleri üzerine Mahalle Muhtarı Bağdatlı “Bana kimse rakip olamaz” diyerek, gülüşmelere neden oldu. Tarım Bakanı Pakdemirli, Nazmiye Bağdatlı”ya kameraları göstererek, bak buradan çağrını yapabilirsin dedi.

İşte o çağrı ve kayıtlara geçen “reis aşkı...”

4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlının Cumhurbaşkanı Erdoğan”a yaptığı işte o davet;

“Emine hanımla Reisi istiyorum. Gece rüyamda gördüm.Hani böyle yer sofrasında oturuyor ya, hani böyle bir duruşu varya.Gerçekten ayrı bir sevgi. Seni Allah başımızdan eksik etmesin, Sağlıktan ayırmasın. Benden kalan ömrümü, Allah size versin. Sizin Memlekete çok faydanız var.

Hani çağırıyor, Sırf bu yüzden muhtarlığa adaylığımı koyacam, sırf bu yüzden. Yemin ederim.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirlinin vaatlerini de açıkla demesi üzerine “Göksu Mahallesinden 1001 oy toplayacam. Cumhurbaşkanım sizi bin bir oyla bu masada görmek istiyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli”nin ziyareti, sahur yemeğinin ardından günün anısına çekilen aile fotoğraf çekimiyle son buldu.

