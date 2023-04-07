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Erdoğan ve Bahçeli'ye yer verdiği tasarımları gündem olmuştu! Gözaltı sonrası Akşener'den açıklama: "Sadece 37 gün kaldı"

07.04.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yer aldığı tasarımları yapan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den konuyla ilgili paylaşım geldi. Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki gösteren Akşener "Sadece 37 gün kaldı" dedi.

Erdoğan ve Bahçeli'ye yer verdiği tasarımları gündem olmuştu! Gözaltı sonrası Akşener'den açıklama: "Sadece 37 gün kaldı"

Mahir Akkoyun'un Erdoğan ve Bahçeli'yle ilgili paylaşımları son günlerde sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. Akkoyun gözaltına alındı.

Akkoyun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığı duyurmasının ardından Meral Akşener de konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. Akkoyun'un gözaltına alındığına ilişkin haberi alıntılayan Akşener'den dikkat çeken mesajlar geldi.

İYİ Parti liderinin paylaşımı şu şekilde:

"Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı."

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