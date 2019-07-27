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Erdoğan ve Mahathir, Baykar'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hadımköy'deki Baykar'a ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Baykar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu.

Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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Baykar cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

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