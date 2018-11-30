HABER

Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog! Doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine belediye başkanlığı adaylığı teklif ettiği iddiasını doğruladı. 2014'te de kendisine böyle bir teklifin geldiğini belirten Hatipoğlu, "Siyasi bir isimle isimlendirilmek acaba dini hizmetime zarar verir mi, benim bütün derdim o" dedi.

Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog! Doğruladı

Nihat Hatipoğlu, Ebru Yaşar'ın Radyo Viva'daki programına konuk oldu; açıklamalarda bulundu.

"Reis-i Cumhur size siyasete girme teklifinde bulunmuş duyduğumuza göre, nasıl geçti konuşma, siz bu konuya nasıl yaklaştınız, sizden dinlemek isterim" sorusu üzerine Nihat Hatipoğlu, "Tabii bir kısmı özel. Bunun karşı taraf yani Sayın Cumhurbaşkanımız çok naif bir insan, çok beyefendi bir insan" dedi.

"Ben onu seviyorum, bunu herkes de biliyor. Siyaset dışı bir şey bu yani. Hem ülkemizin Cumhurbaşkanı hem de imam hatip kökenli, benim gibi. O ayrı bir sempati oluyor benim için. Bir de samimi olduğuna inanıyorum ama bunları parantez içi-siyaset dışı ifade ediyorum. Konuşmalarımız oldu tabii, o anlatmadan ben anlatmam" diyen Hatipoğlu, devamında kendisine gelen teklifi doğrulayarak şunları söyledi:

'DOĞRU OLMAZ'

Anlatmam doğru olmaz, bu konuda belli bir edep var ama özetini söyleyeyim. Tabii ki Diyarbakırlı olduğum için, orada büyüdüğüm için. İlk 15 yılımı ben orada geçirdim, benim babam da müftüydü. 2 dedem de müftüydü yani, aile hep hoca bizim. 15 yıl oralarda kaldım geri kalan ömrümün bütün bölümünü Ege tarafında geçirdim. Uşak, Afyon, İzmir. 10 yıl İzmir'de kaldım, sonra 30 yıldır da Ankara'dayız. Sanıyorum Cumhurbaşkanımız o bölgeyi kucaklaştırmak için, insanlarla kucaklaşmak, insanları bir araya getirmek, siyaset her şey değildir, vicdan, insanlık çok daha önemli. Din müthiş bir güçtür yani. Din bir çimentodur her şeyi birleştiren. O vasıtayla "Siz orada insanlarımızı kucaklaştırabilir, bir araya getirebilir misiniz?" anlamında çok kritik ama aynı zamanda onurlandıran bir teklifte bulundu.

2014'te de bu teklif vardı. Belediye başkanlığı için bu dönemde de vardı. Ben şunu ifade ettim kendilerine, "Tabii ki sizin böyle bir teklifiniz beni onurlandırır, çünkü uzun bir görüşmemiz oldu. Daha önce de olmuştu. Beni onurlandırıyorsunuz" dedim. Yani sizin tarafınızdan böyle bir göreve aday gösterilmem şereftir benim için. Teşekkür ederim. O da çok naif bir insan, "Ben senin görüşünü almak istiyorum bu konuda" dedi. Ben izah ettim çok önemli bir görev yapıyorum din adına, din alanı çok önemli. Ramazanda, iftarda ve diğer zamanlarda on binler toplanıyor, ben on binlerce insanla namaz sözü aldırıyorum, günah işlememe sözü aldırıyorum, sözü Allah'a veriyorlar bize değil tabii de. Ama ben farklı bir şey yapıyorum, benim yaptığım din programı değil. Sadece bu ülkede gereken bir program ve insanları birleştiriyorum. Şimdi hangi siyasi partiden olursa olsun beni gören herkes diyor ki "Bizim ailemizin hocasısınız". Şimdi herkese hitap ediyorken birden bire bir şehre gitmek, orada kalmak veya siyasi bir isimle isimlendirilmek acaba dini hizmetime zarar verir mi benim bütün derdim o.

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladıErgenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı
ABD Adana Konsolosu: İlişkiyi güçlendirmek ve derinleştirmekten mutluyumABD Adana Konsolosu: İlişkiyi güçlendirmek ve derinleştirmekten mutluyum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim 2019 yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

İlginizi Çekebilir

O teklif TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı: Plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak

Herkesi ilgilendiriyor! Artık ücretli olacak

Kandilli Rasathanesi merak edilen soruyu cevapladı! Bu kış nasıl geçecek?

Merak edilen soru cevaplandı! Bu kış nasıl geçecek?

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

İğrenç olay! 'Kocam görürse kötü olur' dedi ama...

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

AK Parti'yi karıştıracak iddia: Beni onlarla muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 25 yorum
Malum kanallarda program başına 150 200 bin TL alıyormuş, geyik muhabbeti için sadece. Alla'ım aklımı sen koru !!
Dini nakte çevirdikleri için, Nakitoğlu unvanı ile anılıyor böyleleri..
@mekabe la olm dizi oyuncuları aldatma, aile içi şiddet, yasak ilişki, sevişme, öpüşme gibi ahlak bozucu haraketler yapıyor bölüm başı 200 300 bin tl alıyor onlara laf yok ama adam orda bilinçlendirme amaçlı dini program yapıyor çok para alıyormuş hadi ordan densiz.
Din tüccarları.
bnce direk parayı sormuşsndr ....bu zamanda ii köşe oldunz bide ağlayıp sızladınmı koyunlar için biçilmiş kaftan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Korkunç olay! Fabrikadaki köpek kulağını parçaladı

Dehşeti yaşadı! Paramparça oldu

TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

100 konut, 50 iş yeri, 60 araç... Bodrum'da bilanço ağır!

100 konut, 50 iş yeri, 60 araç... Bodrum'da bilanço ağır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.