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Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katıldı

10.03.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü ünitesinin temel atma töreni canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 4. reaktörün de temelini atacağız.

Tesisimiz yapım esnasında 16 bin, üretim dönemindeyse 4 bin kişilik istihdam sağlayacaktır. İlk reaktörü 2023 yılında devreye almayı hedefliyoruz. Diğer reaktörlerin de peyderpey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız.

PUTiN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 3. ünitenin temelinin beton dökme işlemi için talimat vereceğiz. Bu arada montaj konusunda, teknik konularda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Kovid-19 salgını da bizi engelleyemedi. Tüm gerekli tedbirler alınıyor. 2023 senesinde tamamı devreye girecek.

İLK ÜNİTE 2023'DE DEVREYE ALINACAK

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Geçen yıl nisan ayında ikinci ünitenin temelinin atılmasıyla çalışmaların hız kazandığı sahada, üçüncü ünitenin inşaat lisansı kasımda alındı ve temel atma töreni için geri sayım başladı.

Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü ünitenin inşaat lisansı için başvuru ise geçen yılın mayıs ayında yapıldı. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 15 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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