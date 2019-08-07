HABER

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: (2) - "Kırım Ukrayna'dır. Rusya'nın uluslararası hukuka saygı duymasını, bölgeye barış ve istikrarın dönmesini sağlayacak, Kırım Tatar halkının hak ve özgürlüklerini koruyacak, Kremlin'in siyasi tutuklularını serbest bırakacak ortak bir yol bulacağımıza eminim" - "2018'de iki ülke arasında var olan ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştı. Bu rakam iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin karşılığı değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kırım Ukrayna'dır. Rusya'nın uluslararası hukuka saygı duymasını, bölgeye barış ve istikrarın dönmesini sağlayacak, Kırım Tatar halkının hak ve özgürlüklerini koruyacak, Kremlin'in siyasi tutuklularını serbest bırakacak ortak bir yol bulacağımıza eminim." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'la görüşmelerinde Donbas'taki savaş, Kırım meselesi gibi konuları ele aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Rusya tarafından yapılan Kırım işgali dahil olmak üzere her şeyde olduğu gibi bu durumu gündeme getirme cesaretine sahip olduğunuz için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, uluslararası ortaklarıyla Donbas'ta barışın özellikle diplomatik yollarla tesis edilmesi için elinden geleni yaptığını kaydeden Zelenzskiy, "Kırım Ukrayna'dır. Rusya'nın uluslararası hukuka saygı duymasını sağlayacak, bölgeye barış ve istikrarın dönmesini sağlayacak, aynı zamanda Kırım Tatar halkının hak ve özgürlüklerini koruyacak, Kremlin'in siyasi tutuklularını serbest bırakacak ortak bir yol bulacağımıza eminim." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye'nin ortak çabaları sayesinde Karadeniz ve Kırım'daki durumu olumlu yönde değiştirebileceklerine işaret etti.

- Ekonomik ilişkiler

Ukrayna'nın doğusunda başlatmayı düşündükleri altyapı projelerine Türkiye'den yoğun katılım beklediklerini kaydeden Zelenskiy, yıl sonuna doğru Donbas'ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeyi planladıkları uluslararası foruma Türkiye'yi de davet etti.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki çalışmaların yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti belirterek, yıl sonuna kadar Kiev'de Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin olağan 8. toplantısını gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Vladimir Zelenskiy, "2018'de iki ülke arasında var olan ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştı. Bu rakam, kesinlikle iki ülkenin sahip olduğu potansiyelin karşılığı değildir. Bu potansiyelin açığa çıkmasını sağlayacak hususlar arasında ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve ikili ticaretin kolaylaştırılması gibi unsurlar yer alıyor." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini anımsatan Zelenskiy, serbest ticaret anlaşmasının da bu hedefe hizmet edeceğini söyledi.

Zelenskiy, Erdoğan ile yol, havalimanı, savunma, enerji ve turizm alanındaki iş birliği potansiyellerini de masaya yatırdıklarına vurgu yaparak ileriki yıllarda Ukrayna'nın ekonomi alanında önemli adımlar atacağını dile getirdi.

- "Birbirimize destek çıkmamız, yardımcı olmamız lazım"

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından kendisini tebrik eden ilk isimler arasında yer aldığını belirtti.

Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde, Karadeniz Bölgesi'ndeki güvenlik ve deniz taşımacılığı konularına değindiklerini söyleyen Zelenskiy, "Denizcilerin, siyasi tutukluların ve Kırım'da tutuklanan Ukraynalıların serbest bırakılması bizim önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, diğer toplumların da bu meseleyi unutmaması gerektiğinin altını çizerek, "Söz konusu mesele savaşın bitmesinin bir parçasıdır. Birbirimize destek çıkmamız, yardımcı olmamız lazım." diye konuştu.

Bu savaş şartları altında kimilerinin cephede hayatını kaybettiğini, kimilerinin sadece maddi destek sağladığını, kimilerinin ise sosyal medya hesaplarından yazı paylaşarak desteklerini gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda elimde tuttuğum iki bilekliği, Rusya'da tutuklu bulunan iki denizcinin anne ve babasından almıştım. Bunlar benim için bir mesaj. Onlar kendi evlerine dönene kadar benim elimde kalacak ve ben anayasa güvencesiyle birçok sorumluluk üstleniyorum ama bazen insan hayatının ne kadar önemli olduğunu unuttuğumuz anda böyle bileklikler bana hayatın gerçeğini hatırlatıyor."

Öte yandan basın toplantısının başında Zelenskiy'nin talebi üzerine, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde hayatını kaybeden 4 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

(Bitti)

Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu sonuçları açıklandıŞans Topu sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırım Türkiye Ukrayna Vladimir Zelenskiy zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Hırsız dehşet saçtı: 1 ağır 3 yaralı

Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar var

İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.