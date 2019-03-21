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Erdoğan’dan ‘Bizimkisi bir aşk hikayesi’ şarkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki mitinginin hemen başlangıcında toplanan kalabalıkla birlikte ‘Bir aşk hikayesi’ şarkısını söyledi.Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir’de, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eti Fabrikası’nı ziyaret ederek, yeni üretim bandının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki mitinginin hemen başlangıcında toplanan kalabalıkla birlikte ‘Bir aşk hikayesi’ şarkısını söyledi.
Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir’de, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eti Fabrikası’nı ziyaret ederek, yeni üretim bandının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Buradan miting için Vilayet meydanına geçen Erdoğan’ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Burada halkı selamlayan Erdoğan’ın konuşmasının hemen başında Kayahan’ın ‘Bir Aşk Hikayesi’ şarkısı çalındı. Erdoğan, kalabalıkla birlikte şarkının tamamına eşlik etti.

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