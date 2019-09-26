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Erdoğan'dan, BM Genel Kurul ziyaretine ilişkin değerlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "BM Genel Kurul genel görüşmelerine iştirakimin ve bu kapsamda gerçekleştirdiğim temasların verimli geçtiğine inanıyorum" - "Küresel adaletsizliğin sembolleştiği Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi ve göç gibi konularda ülkemizin tutumunu aktardım"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurul genel görüşmelerine iştirakimin ve bu kapsamda gerçekleştirdiğim temasların verimli geçtiğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için gittiği ABD ziyaretini tamamlayarak yurda dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Amerika'da BM Genel Kurul Toplantısı öncesinde 22 Eylül Pazar günü Türk-Amerikan soydaş ve Müslüman toplumun önde gelen liderleriyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Musevi cemaatinin temsilcileriyle gündemdeki konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fotoğraf sanatçılarından Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışını yaptığını aktaran Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması temasıyla yapıldığını hatırlattı.

Erdoğan, İklim Eylemi Zirvesiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi Liderler diyaloğuna da katıldığını anlattı.

BM Genel Kurulu'na hitap ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konuşmamızda, küresel adaletsizliğin sembolleştiği Filistin, Arakan, Suriye, mülteci krizi ve göç gibi konularda ülkemizin tutumunu aktardım. İslam düşmanlığının ve kültürel ırkçılığın küresel barış için arz ettiği tehdide dikkati çektim. New York'ta bulunduğum süre zarfında BM Genel Sekreteri'nin yanında çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulundum."

Ayrıca üst düzey görüşmeler de gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın adaylığını takdim ettiğini dile getirdi.

- "Temasların verimli geçtiğine inanıyorum"

Erdoğan, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde bölgede neler yılabileceği, özellikle Kudüs, İslamofobiya gibi hassas konular üzerinde ne gibi çalışmalar yapılabileceği konularını görüşme fırsatı bulduklarını aktardı.

Türkiye'nin "Nefret söylemiyle mücadele" konulu üst düzeyli etkinliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, ekonomi alanındaki temasları çerçevesinde Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldığını bildirdi.

ABD ziyareti kapsamında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini de kaydeden Erdoğan, heyette yer alan bakanlar, milletvekillerinin de Genel Kurul marjında tertiplenen veya Amerikalı kuruluşlarla düzenlenen çok sayıda toplantıya iştirak ettiği bilgisini verdi.

Son olarak Türk Amerikan İş Konseyi'nin toplantısıyla dün akşam bu ziyaretini noktaladığına işaret eden Erdoğan, "BM Genel Kurul genel görüşmelerine iştirakimin ve bu kapsamda gerçekleştirdiğim temasların verimli geçtiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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