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Erdoğan'dan 'Can Bartu' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:37 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan 'Can Bartu' mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, mesajında, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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