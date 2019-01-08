Eren Erdem için mahkemeden son dakika kararı!

Duruşmayı CHP'li isimler Mahmut Tanal, Gökan Zeybek, Aykut Erdoğdu, Barış Yarkadaş, Cemal Canpolat ve Sezgin Tanrıkulu takip ederken; Yarkdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda duruşmayla ilgili detaylar verdi.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Erdem hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılırken; süreçle ilgili bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

BARIŞ YARKADAŞ PAYLAŞTI

Yarkadaş, "Eren Erdem 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Şu an duruşma salonundayız. Eren Erdem'le sohbet ettik. Morali ve sağlığı yerinde. Duruşma biraz sonra başlayacak, mahkeme muhtemelen kapalılık kararı verecek; ardından da 'tutukluluğa devam' kararı verecek.

Eren Erdem, diplomatik pasaportunu göstererek, "Benim kaçacağıma dair şüphe gereksizdir. Gitsem giderdim. Hakkımdaki 56 klasörü ne çabuk okuyup karar verdiniz? Kararların gece gelen telefonlarla verildiğini tüm dünya biliyor. Bu kararların bir hükmü yok. Dosya çöktü'' dedi." ifadelerini kullandı.

SAVCI TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

Eren Erdem ve avukatlarının savunmalarının ardından, Savcı "Tutukluluğun devamı"nı istedi.

Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya saat 15 dakika kadar ara verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Avukatların tahliye talebini inceledikten sonra salona giriş yapan mahkeme heyeti, Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 1 Mart tarihinde yapılacak.

