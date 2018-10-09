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Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 01:42 | Son Güncelleme

CHP'nin tutuklu PM Üyesi Eren Erdem'in İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı olacağı öğrenildi.

Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

HALK TV'de Tuba Emlek'in sunduğu Mercek adlı programda konuşan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "100 günden fazladır cezaevinde tutulan Eren, aday olmak için partimize başvuracak" dedi.

Küçükçekmece'de Burçin Baykal ile Oruç Oymak'ın aday adaylığını açıkladığını belirten Yarkadaş, "Eren Erdem, başvuru için hazırlık yapıyor. Bu partimiz için de izleyicilerimiz için de sürpriz bir karar oldu" diye konuştu.

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Eren Erdem CHP aday adaylığı yerel seçim

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