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Eren Erdem'in yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanık Erdem'in tutukluluk halinin devamın karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısının Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemesinin ardından sanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Sanık Turan Ababey'in iddialarının asılsız olduğunu savunan Erdem, "Açık kaynak taramaları yapılmış, bütün her şeyimiz ortadadır. Bu bağlamda ben, bu mütalaayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Adli kontrol hükümleri mahkemenin takdirindedir. Bir gizli tanık beyanı üzerine iddianame yazılıyor. Kendisi bunları reddediyor. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.

Erdem'in söz alan 3 avukatı da müvekillerinin suça karışmadıklarını beyan ederek, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, kuvvetli suç şüphesi, yeni delillerin değerlendirilmesi ve tartışılması gerektiği, tanıkların dinlenmemiş olması gibi gerekçeleri dikkate alarak tutuklu sanık Eren Erdem'in bu halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Yakalanan sanık Onur Kala'nın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık Alaaddin Akkaşoğlu hakkındaki dosyanın tefrikine hükmetti.

Firari sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmaların 7, 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2019'da Çağlayan'da yapılmasını kararlaştırdı.

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- Muhalefet şerhi

Tutuklu sanık Erdem'in tutukluluk halinin devamına muhalefet şerhi koyan üye hakimin gerekçesi şu şekilde:

"Dosya kapsamındaki delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, sanık Eren Erdem'in kaçması saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunmaması, toplanmış deliller yönünden sanığın delilleri karartabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluşturabilecek herhangi bir davranışın tespit edilememiş olması, tutuklulukta geçirilen süre gibi hususlar bir arada değerlendirilip tutuklamanın bir tedbir olduğu gözetilerek sayın çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki kararına katılmıyorum."

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17/25 Aralık dava Eren Erdem

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