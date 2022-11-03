Eren operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personelince Bitlis'in Sehi ormanlarındaki sözde cephanelik ile Bingöl Sağgöze, Mardin Ömeryan barınma alanı ve Hakkari İkiyakalar Kepre Yaylası bölgelerindeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında 1 lav silahı, 1doçka silahı, 4 keskin nişancı tüfeği, 2 biksi makineli tüfek, 30 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el bombası, 8 dürbün, 21 bin 200 fişek ile 14 tüp, muhtelif miktarda giyim, gıda, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

