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  4. Eren operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Eren operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

03.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları sırasında Bitlis, Bingöl, Mardin ve Hakkari'de silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı personelince Bitlis'in Sehi ormanlarındaki sözde cephanelik ile Bingöl Sağgöze, Mardin Ömeryan barınma alanı ve Hakkari İkiyakalar Kepre Yaylası bölgelerindeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında 1 lav silahı, 1doçka silahı, 4 keskin nişancı tüfeği, 2 biksi makineli tüfek, 30 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el bombası, 8 dürbün, 21 bin 200 fişek ile 14 tüp, muhtelif miktarda giyim, gıda, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı silah mühimmat

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