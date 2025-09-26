Ergenlikte güvenli iletişim için ailelere 6 öneri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile ve Çocuk Hizmetleri'nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ecran Alim Albayrak, ergenlikte güvenin sözlerle değil, tutarlı davranışlarla kurulabileceğini vurgulayarak ebeveynlere 6 temel faktörle yol gösterdi.

"ELEŞTİRMEDEN, SÖZLERİNİ KESMEDEN DİNLEMEK, ANLAŞILDIKLARINI HİSSETMELERİNİ SAĞLAR"

Güvenin, ebeveyn-çocuk ilişkisinin temel taşı olduğunu vurgulayan Albayrak, "Ergenlik döneminde çocuklar kendilerini ifade etme ihtiyacı duyar. Onları eleştirmeden, sözlerini kesmeden dinlemek, anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlar. Bu yaklaşım, ebeveyn-çocuk arasındaki güveni güçlendirir ve iletişimi daha sağlıklı hale getirir" dedi.

"ÇOCUĞUN HER ZAMAN DOĞRUYU YAPMASI BEKLENMEMELİDİR"

Ebeveynlerin söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum olması gerektiğine dikkati çeken Ecran Alim Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: "Verilen sözlerin tutulması, konulan kuralların kararlı şekilde sürdürülmesi çocukta güven duygusunu pekiştirir. Küçük tutarsızlıklar bile zamanla ebeveyn-çocuk ilişkisine zarar verebilir. Ergen bireyin kendi özel alanına duyulan saygı, onun aile içinde birey olarak kabul edildiğini hissettirir. Bu saygı hem özgüvenin gelişmesine katkı sunar hem de ebeveyn-çocuk arasındaki güveni daha sağlam temellere oturtur. Çocuğun her zaman doğruyu yapması beklenmemelidir. Küçük riskler almasına fırsat tanımak, yaptığı hatalardan ders çıkarmasına ve kendi sorumluluğunu öğrenmesine imkan verir. Bu süreçte ebeveynin desteğini hissetmek, güven bağını daha da kuvvetlendirir"

"ERGEN BİREYLER, SÖYLEDİKLERİNDEN ÇOK EBEVEYNLERİNİN DAVRANIŞLARINI ÖRNEK ALIR"

Albayrak, ergenlik döneminde duyguların da yoğun yaşandığının altını çizerek, "Çocuğun duygularını küçümsemeden, eleştirmeden kabul etmek ve empati göstermek, onun ebeveynine güvenini artırır. Böylelikle çocuk, kendini ifade ederken yargılanma kaygısı yaşamaz. Çocuğun ebeveyninden öğrenmesini istediği davranışların en güçlü yolu, onları davranışla göstermektir. Ebeveynin sergilediği tutum ve alışkanlıklar, sözlerden daha etkili olur. Ergen bireyler, söylediklerinden çok ebeveynlerinin davranışlarını örnek alır" ifadelerini kullandı.

