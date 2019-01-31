Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığına bağımsız aday oldu

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu belirterek, "Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım." dedi.

Usta, sosyal medya hesapları aracılığıyla saat 19.19'da canlı yayına başlayarak açıklamalarda bulundu.

Özellikle MHP'de siyaset yapma imkanı elinden alındıktan sonra bazı siyasi partilerden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklifleri aldığını söyleyen Usta, "Bu teklifleri bir hesaplaşma veya intikam alma aracı olarak görmedim. İkbal uğruna siyasi duruşumu ve tavrımı değiştirmedim. Fırsatçılık yapmak, makam mevki kovalamak benim hamurumda olan şeyler değildir." diye konuştu.

Geçen hafta herhangi bir siyasi partiden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını ilan ettiğini hatırlatan Usta, "O günden bugüne sizlerden sayısız kez mesaj aldım, telefonlar aldım. 'Samsun için ümitlenmiştik, hevesimiz kursağımızda kaldı.' diyenler oldu. 'Usta yakışmadı, mücadeleden kaçıyor musun?' diye sitem edenler oldu. Şimdi sizlere sesleniyorum; ümidiniz kırılmasın, ışıldayan gözleriniz sönmesin, hevesiniz kursağınızda kalmasın. Samsun'un refahı için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.