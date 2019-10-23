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Erhan Yazıcıoğlu, "Fikrim Firarda"yla seyirci karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 23:44 | Son Güncelleme

Sanat yaşamında 52 yılı geride bırakan tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, "Fikrim Firarda" adlı oyunun ilk gösterimini Profilo Sahne'de gerçekleştirdi - Erhan Yazıcıoğlu: - "Bütün 52 yılın birikimi, çocukluğumda yaşadıklarım, bunların hepsini becerebildiğim kadar oyunda sahneye yansıtacağım. Sahne ışığıma, Türkçeme güveniyorum. Umarım başarılı olurum. Çünkü tek kişilik bir oyun gerçekten zor bir iş"

İSTANBUL (AA) - Sanat yaşamında 52 yılı geride bırakan tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik gösterisi "Fikrim Firarda"yla seyirci karşısına çıktı.

Oyunun ilk gösterimini Profilo Sahne'de gerçekleştiren Yazıcıoğlu, sahneye çıkmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden sonra "Aşkı Memduh" ile "Çehov Kabare" adlı iki oyunda rol aldığını söyledi.

- "52 yılın birikimini sahneye yansıtacağım"

Yazıcıoğlu, bu oyunlar sırasında torunu olduğunu dile getirerek, "Hayatım torunumdan sonra iyice değişti. Birdenbire Benjamin Button sınıfına girdim ve benim için bir geri dönüş başladı (tiyatroya). Torun gerçekten bambaşka bir duyguymuş. Ben zaten çocuklarıma çok düşkündüm ama torun beni farklı bir şekilde öne attı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Torunu ile birlikte aktif olarak tekrar sahnelerde olmak istediğini ve bu anlamda da 15 gün önce "Fikrim Firarda" adlı oyunu hazırladığını belirten usta tiyatrocu, şöyle devam etti:

"Ben çok tezcanlıyımdır. 15 günde oyuna dair her şeyi tık tık ayarladık. Tabii bu süreçte eşim de bana çok yardımcı oldu. Bütün 52 yılın birikimi, çocukluğumda yaşadıklarım, bunların hepsini becerebildiğim kadar oyunda sahneye yansıtacağım. Sahne ışığıma, Türkçeme güveniyorum. Umarım başarılı olurum. Çünkü tek kişilik bir oyun gerçekten zor bir iş."

- "Tek istediğim unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmaya çalışmak"

Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik gösterisiyle tüm Anadolu'yu gezmek istediğini de söyleyerek, "Parasal bir şartım olmadan tüm Anadolu'yu gezeceğim. Büyük star paraları istemeyeceğim. Tek istediğim unutulmaz bir tiyatro oyuncusu olmaya çalışmak." dedi.

"Fikrim Firarda" ile seyirciyle yakın bir paylaşım kurmaya çalıştığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Tiyatro, sinema, dizi, dublaj ve radyo oyunları gibi bütün bunlardan etkilendiklerim, bana temas edenleri, katkısı olanları da sahnede anlatacağım." şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir saat süren oyunu izlemeye gelenler arasında tiyatro camiasından Metin Akpınar, Handan Ertuğrul, Nevra Serezli, Nilgün Belgün, Anta Toros, Volkan Severcan, Nedim Saban, Merve Sevi, Gencay Gürün, gazeteci aynı zamanda eski İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Suna Keskin ve Atacan Arseven yer aldı.

Müziklerini Murat Kodallı'nın hazırladığı oyunda Erhan Yazıcıoğlu, seyircilere Yedikule'de geçirdiği çocukluk dönemini, tiyatroyla tanışma sürecini ve figüran olarak başladığı Şehir Tiyatroları'nda yaşadıklarını, özel hayatını ve 1990'lı yıllarda sunduğu "Seç Bakalım" adlı yarışmayı anlatmasının yanı sıra tiyatro ve politika ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

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