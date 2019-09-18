'ERİK ÇEKİRDEĞİ' DAYAĞI DAVASINDA ÇOCUĞUN BABASI TUTUKLU YARGILAMA İSTEDİ

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla yargılanan Ufuk Ö. duruşmada, "Dövmeye niyetim yoktu. Çocuk yüzüme küfür edince dövdüm" dedi. Baba Yasin K. şikayetinin devam ettiğini belirtirken avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

İstanbul Anadolu 67 Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ufuk Ö. ve mağdur çocuk M.Y.K.'nın babası şikayetçi Yasin K. ile avukatları hazır bulundu. Baba Yasin K. şikayetinin devam ettiğini belirtirken avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Avukat Tatlısuluoğlu, "Sanığın sabıkalı olması, canavarca hislerle hareket etmesi, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle hüküm kesinleşene kadar tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Sanığın sabıkasına bakılınca adeta bir suç makinesidir. Serbest dolaşması toplum ve çocuklarımız açısından tehlike arz etmektedir" dedi.