Eritrosit (RBC) nedir? Eritrosit (RBC) yüksekliği ve Eritrosit (RBC) düşüklüğü ne anlama gelir?

Eritrositlerin şekli, işlevi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu hücreler, karakteristik olarak yuvarlak ve içi boştur. Bu, kırmızı kan hücrelerinin esnekliklerini artırır ve dar kapalı kan damarları boyunca rahatça geçmelerini sağlar. Ayrıca, eritrositlerin iç kısmındaki yoğun hemoglobin, oksijen taşıma kapasitelerini artırır.

Eritrosit (RBC) nedir?

Eritrositler, bilinen diğer adıyla kırmızı kan hücreleri (RBC), kanın en önemli bileşenlerinden biridir. Kandaki hücrelerin en yaygın olanıdır. Ana görevleri, vücuda oksijen taşımak ve karbondioksiti taşımak ve dışarı atmaktır. Eritrositler, akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer dokularına taşırlar ve bu sırada karbondioksiti de alarak akciğerlere geri götürürler. Bu sayede hücrelere oksijen sağlarlar ve vücudun dengeli bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Eritrositler, kemik iliğinde üretilirler ve yaklaşık 120 gün boyunca dolaşımda kalırlar. Daha sonra dalak ve karaciğer gibi organlarda parçalanır ve yerine yenileri üretilir.

Eritrosit (RBC) yüksekliği ne anlama gelir?

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC) normalden fazla olması eritrositoz veya polisitemi olarak adlandırılır. Eritrositoz, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir durumdur. Eritrosit yüksekliği nedenleri şunlardır:

Uygunsuz kırmızı kan hücresi üretimi

Yüksek rakımda yaşamak

KOAH

Böbrek hastalığı

Böbrek kanseri ve bazı kanser türleri

Bazı nadir genetik bozukluklar

İdrarda eritrosit yüksekliği (hematüri), idrarınızda kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) anormal şekilde bulunması durumudur. Normalde idrarda eritrosit bulunmaz. İdrarda eritrosit yüksekliği ciddi bir durumun işareti olabilir. Bu nedenle, bu sorunu yaşıyorsanız doktora görünmeniz önemlidir.

Eritrosit (RBC) düşüklüğü ne anlama gelir?

Eritrosit (RBC) düşüklüğü kanda yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresinin olmadığı anlamına gelir. Eritrosit sayısının düşük olması, dokuların yeterli oksijen alamadığı anemi olarak adlandırılan bir duruma yol açar. Eritrosit düşüklüğünün birçok nedeni olabilir. Bunlardan bazıları:

Demir eksikliği

B12 eksikliği

Folat eksikliği

Kan kaybı

Kemik iliği hastalıkları

Kronik hastalıklar

Bazı ilaçların yan etkisi

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





