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Eritrosit (RBC) nedir? Eritrosit (RBC) yüksekliği ve Eritrosit (RBC) düşüklüğü ne anlama gelir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.04.2024 21:44
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Eritrositler, bilinen diğer adıyla kırmızı kan hücreleri vücudumuzdaki hayati bir role sahiptirler. Aslında, kırmızı kan hücreleri, vücudumuzun her köşesine oksijen taşıyan ana araçlardır. Eritrositlerin ana görevi, akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer dokularına taşımaktır. Peki, eritrosit nedir, düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

Eritrosit (RBC) nedir? Eritrosit (RBC) yüksekliği ve Eritrosit (RBC) düşüklüğü ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Eritrosit (RBC) nedir?
  • Eritrosit (RBC) yüksekliği ne anlama gelir?
  • Eritrosit (RBC) düşüklüğü ne anlama gelir?

Eritrositlerin şekli, işlevi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu hücreler, karakteristik olarak yuvarlak ve içi boştur. Bu, kırmızı kan hücrelerinin esnekliklerini artırır ve dar kapalı kan damarları boyunca rahatça geçmelerini sağlar. Ayrıca, eritrositlerin iç kısmındaki yoğun hemoglobin, oksijen taşıma kapasitelerini artırır.

Eritrosit (RBC) nedir?

Eritrositler, bilinen diğer adıyla kırmızı kan hücreleri (RBC), kanın en önemli bileşenlerinden biridir. Kandaki hücrelerin en yaygın olanıdır. Ana görevleri, vücuda oksijen taşımak ve karbondioksiti taşımak ve dışarı atmaktır. Eritrositler, akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer dokularına taşırlar ve bu sırada karbondioksiti de alarak akciğerlere geri götürürler. Bu sayede hücrelere oksijen sağlarlar ve vücudun dengeli bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Eritrositler, kemik iliğinde üretilirler ve yaklaşık 120 gün boyunca dolaşımda kalırlar. Daha sonra dalak ve karaciğer gibi organlarda parçalanır ve yerine yenileri üretilir.

Eritrosit (RBC) yüksekliği ne anlama gelir?

Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC) normalden fazla olması eritrositoz veya polisitemi olarak adlandırılır. Eritrositoz, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir durumdur. Eritrosit yüksekliği nedenleri şunlardır:

  • Uygunsuz kırmızı kan hücresi üretimi
  • Yüksek rakımda yaşamak
  • KOAH
  • Böbrek hastalığı
  • Böbrek kanseri ve bazı kanser türleri
  • Bazı nadir genetik bozukluklar

İdrarda eritrosit yüksekliği (hematüri), idrarınızda kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) anormal şekilde bulunması durumudur. Normalde idrarda eritrosit bulunmaz. İdrarda eritrosit yüksekliği ciddi bir durumun işareti olabilir. Bu nedenle, bu sorunu yaşıyorsanız doktora görünmeniz önemlidir.

Eritrosit (RBC) düşüklüğü ne anlama gelir?

Eritrosit (RBC) düşüklüğü kanda yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresinin olmadığı anlamına gelir. Eritrosit sayısının düşük olması, dokuların yeterli oksijen alamadığı anemi olarak adlandırılan bir duruma yol açar. Eritrosit düşüklüğünün birçok nedeni olabilir. Bunlardan bazıları:

  • Demir eksikliği
  • B12 eksikliği
  • Folat eksikliği
  • Kan kaybı
  • Kemik iliği hastalıkları
  • Kronik hastalıklar
  • Bazı ilaçların yan etkisi

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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