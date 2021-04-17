Erkan Petekkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oyuncu Erkan Petekkaya biyografisi...

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine konuk olarak Sadi karakterini canlandırmış olan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzleyiciler televizyon kariyerine 1994 senesinde başlayan Erkan Petekkaya'nın hayatını araştırıyor. Peki Erkan Petekkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

50 yaşında olan ve 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan oyuncu Erkan Petekkaya, Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 senesinde kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 senesinde Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 senesinde Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.

Bedel, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol almıştır. 2005 senesinde Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etmiştir ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.