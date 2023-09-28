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Samsun'da yürekleri ağza getiren olay! Erkek arkadaşına kızıp 40 metrelik direğe tırmandı

28.09.2023 20:18 | Son Güncelleme:
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Samsun’da erkek arkadaşı ile tartışan bir genç kız yürekleri ağıza getirdi. Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, 40 metre yüksekliğinde 154 bin voltluk yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Polis ekipleri, 40 metre yükseklikte tehlikeli hareketler yapan genç kızı ikna etmek için yoğun çaba gösterdi.

Samsun'da yürekleri ağza getiren olay! Erkek arkadaşına kızıp 40 metrelik direğe tırmandı

Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde erkek arkadaşı ise tartışan Aleyna Y. (20), 40 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıktı. 154 bin voltluk elektrik üreten hatta adeta can pazarı yaşandı. Genç kızın elektrik direğine çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

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GENÇ KIZ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ!

Genç kız tellere değmeden elektrik akımı kesildi. Akabinde ise genç kızı ikna etme süreci başladı. Olay yerine gelen erkek arkadaşı Hakan A. (22) isimli genç ile polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalıştı. Polis aracından yapılan anonslarla genç kız ikna edildi. Kendi çabası ile direkten inmeye çalışan genç kız ise yürekleri ağza getirdi. Sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri genç kızı itfaiye aracı yardımıyla direkten aldı.

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40 metre yükseklikteki genç kızın ikna edildiğini gören vatandaşlar alkış tutunca bunu gören genç kız da alkış yapmaya başladı. Yere indirilen genç kız erkek arkadaşı ile sarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun erkek arkadaş genç kız

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