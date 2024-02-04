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Erkek arkadaşıyla kuyumcu soymaya çalışmıştı! O kadın bakın kim çıktı: Mesleğini "Benim için en kolay iş bu" diyerek anlatmıştı

04.02.2024 12:29 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir kuyumcuyu soymaya kalkışan kadının daha önce de gündeme geldiği ortaya çıktı. Başarısız soygun girişimlerinin ardından tutuklanan çift, evlenmek için para bulamadıklarını söylemişti. Kadın şüpheli önceki açıklamasında ise mesleğini anlatırken söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Erkek arkadaşıyla kuyumcu soymaya çalışmıştı! O kadın bakın kim çıktı: Mesleğini "Benim için en kolay iş bu" diyerek anlatmıştı

Sultangazi'de erkek arkadaşıyla kuyumcuya soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan kadın şüpheli, 2022 yılında, yaptığı kazanın ardından motokuryelik yapmaya devam ettiğini ve karşılaştığı zorlukları anlatan Merve Öznur Hüseynova çıktı.

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KUYUMCUYA SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERAYA DA YANSIDI

Olay, Cuma günü sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycanlı Öznur Hüseynova (22) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Enes Erdoğan (27), bir kuyumcu dükkanına girdi. Erdoğan, yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı.

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"EVLENMEK İÇİN PARA BULAMADIK"

Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi. Silahlı şüphelileri etkisiz hale getiren esnaf, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Şüpheli çiftin verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞ!

Soygun girişiminde bulunan Merve Öznur Hüseynova, 2022 yılında, motokuryelik yaptığı sırada DHA muhabirine yaşadığı zorlukları anlatmış ve erkeklere meydan okumuştu.

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"BENİM İÇİN EN KOLAY İŞ BU"

Yaptığı trafik kazasının ardından motokuryelik yapmaya devam ettiği söyleyen Hüseynova, 2 yıl önce verdiği röportajda, "Motosiklet tutkunu olduğum için 1 yıl önce motokurye olarak çalışmaya başladım. Başta ailem olmak üzere birçok kişi bana karşı çıktı. Babam, 'Bu erkek işi, sen niye kurye olmak istiyorsun? Git doğru düzgün bir iş bul, çalış' dedi. Benim için en kolay iş kuryelik. Sürekli geziyorum, yeni insanlarla tanışıyorum.

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İnsanlarla konuşmak, arkadaşlık yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Bazı siparişlere gittiğimde müşteriler şaşırıp farklı tepkiler veriyor. 'Aferin' diyenler de oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Çok sık kaza yapmıyorum. Bir kez kaza yaptım. O kazanın halen üzerimde korkuları kaldı. Ailem yine, mesleğe devam etmeme karşı çıktı. Ben onları ikna ederek, devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Sultangazi soygun
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