Erkek çocuğu olan ebeveynler dikkat! Araştırma sonuçlarına göre çok daha erken...

Erkek ve kız çocuğuna sahip olan kişilerin yaşadığı deneyimler farklılık gösteriyor. Erkek çocuğu yetiştirmek çok daha zor olabiliyor. Önceki araştırmalar, bir annenin sahip olduğu oğul sayısı ile uzun vadeli sağlığı arasında, özellikle de bunama ile ilgili olası bir bağlantı bulmuştu. Bu ilişkiyi daha derinlemesine araştırmak isteyen araştırmacılar, ebeveynlerde bilişsel yaşlanma üzerine kapsamlı bir araştırma yürüttüler.

DAHA ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLUYOR

Çalışma, 50 yaş ve üstü 13.000'den fazla yetişkinde bilişsel temel seviyeleri ve bilişsel gerileme oranını inceledi. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların yaşamları boyunca çeşitli sosyodemografik faktörleri de dikkate aldı. Bu çalışma, en az bir erkek çocuğa sahip olmanın ebeveynlerin bilişsel sağlığı üzerindeki potansiyel etkisine dair değerli bilgiler sağlamakta ve insan yaşlanmasının ilgi çekici bir yönüne ışık tutmaktadır.

Bilim adamları, ebeveyn olan ve en az bir çocuğu olan katılımcılara odaklandı. Analiz, %82,3'ünün en az bir oğlu olan ve yanıt verenlerin %61,6'sının kadın olduğu bir ebeveyn örneğini içeriyordu.

HEM ANNELERE HEM DE BABALARA ETKİ EDİYOR

Araştırma bulguları, erkek çocuk sahibi olmanın ebeveynler üzerindeki uzun süreli olumsuz etkilerle bağlantılı olduğu fikrini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bilim adamları bunun nasıl olduğunu tam olarak anlamasalar da, sonuçlar bu ilişkinin ardındaki nedenlerin biyolojik faktörlerden çok ailelerin nasıl etkileşimde bulunduğuyla ilgili olduğunu gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde, hem anneler hem de babalar arasında benzer kalıplar vardı. Bu da erkek çocuk sahibi olmanın ebeveyn yaşlanması üzerindeki etkisinin belirli bir cinsiyetle sınırlı olmadığını gösteriyor.





DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Bu, aile üyelerinin etkileşim şeklinin ve aile içindeki ilişkilerin, ebeveynlerin zaman içinde karşılaştıkları zorluklar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu anlamına geliyor. Oyundaki belirli sosyal faktörleri daha iyi anlamak ve erkek çocuk sahibi olmanın ebeveynler üzerindeki bu uzun vadeli olumsuz etkilere nasıl katkıda bulunduğunu tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Çalışma en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel yeteneklerinde , hiç oğlu olmayan ebeveynlere kıyasla daha hızlı bir düşüş yaşadığını buldu. Ek olarak, sonuçlar birden fazla oğlu olan ebeveynlerin, yalnızca kızı olan ebeveynlere kıyasla daha hızlı bir bilişsel gerileme yaşadığını gösterdi. Basit bir ifadeyle, erkek çocuk sahibi olmak, ebeveynler için bilişsel işlevlerde daha hızlı bir düşüşle ilişkilendirildi.

Geçmişte yapılan diğer çalışmalar, aile yaşamının dinamiklerine bir miktar ışık tutmuştur. Psikologlara göre babalar da annelerden daha mutlu olma eğilimindedir. Bu çalışmalar sadece ebeveyn mutluluğu anlayışımıza katkıda bulunmaz, aynı zamanda ebeveynlik bağlamında iyi olma halini de destekler.





