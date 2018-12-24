Erkek çocuğuna banyoda cinsel istismar!

11 Ağustos’ta Kayseri Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, OSB’de bulunan bir kargo şirketinde çalışan şüpheli Y.B.(37), mağdur erkek çocuk Y.G.(16) ile birlikte kargoları dağıttı.

EŞYA TAŞIMA BAHANESİYLE EVİNE GÖTÜRDÜ

İddiaya göre kargo dağıtımı sonrası şüpheli Y.B. mağdur Y.G.’ye evinde annesine taşınacak bir kanepe olduğu bahanesiyle yardım isteyip olay yerinin olduğu ikamete gittiler.

BANYOYA GİRİNCE ARKASINDAN YAKLAŞTI...

Evde mağdura rahat olmasını söyleyen ve terlediği için mağdurun banyoya gitmesini söyleyen Y.B., mağdur Y.G. banyoya girince arkasından girip orada cinsel istismarda bulundu. Mağdur Y.G.’nin şikayeti üzerine Y.B. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Y.B.(37) ile mağdur Y.G.(16), mağdurun şikayetçi babası N.G.(51) ve avukatlar hazır bulundu.

'ÜZERİMİ GİYİNDİKTEN SONRA BANA 'SENİ DENEDİM' DEDİ'

Mağdur erkek çocuğu Y.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Olay tarihinde kargoları dağıttık. Annesine götürülecek kanepesini taşımamızı söyledi, ben de kabul ettim. Evlerine gittiğimizde kimse yoktu, bana rahat davranmamı ve banyo yapmamı söyledi. Ben de banyoya girdim, arkamdan o da girdi, arkama geçince ben de hemen itip kaçtım. Üzerimi giyindikten sonra sanık yanıma gelip, ‘seni denedim’ dedi. Daha sonra iş yerine götürdü, ben de şikayetçi oldum” diye konuştu. (İHA)

