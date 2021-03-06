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''Erkek işi bu yapamazsın'' dediler! Tabuları yıktı, marangoz tezgahının başına geçti

06.03.2021 08:31 | Son Güncelleme:
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''Erkek işi bu yapamazsın'' dediler! Tabuları yıktı, marangoz tezgahının başına geçti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Teslime Özdemir (27), marangoz atölyesinde çalışarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de tabuları yıkarak kadınların her işi yapabileceğini gösteriyor.

Tarsus ilçesinde 4 yaşında ikiz çocuk annesi Teslime Özdemir, ailesinin geçimini sağlamak için bir yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin kadın marangoz ilanına başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Özdemir, Tarsus Gençlik Kampı'ndaki marangoz atölyesinde çalışmaya başladı.

MARANGOZ TEZGAHINDA AĞAÇ İŞLİYOR

İlk günlerde ustalara yardım eden Özdemir, elinin mesleğe yatkın olduğunu görünce kalfalık belgesi aldı. Bir yıldır marangoz tezgahında ağaç işleyen, boya yapan Özdemir, çalışmaktan ve kendi ayakları üzerinde durmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Atölyede çalışmaya başladığında çevredekilerin olumsuz tepki verdiğini dile getiren Özdemir, "Ailemin geçimini sağlamak için iş arıyordum. Belediyenin ilanın görünce başvuru yaptım. Kabul ettiler. İlk başlarda ustalarıma yardım ediyordum ufak tefek işlerde. Baktım güzel bir meslek, yani yapabiliyorum, heyecanlı. O yüzden sertifikasını almaya karar verdim. Kalfalık sertifikamı aldım, öyle başladım. Bir yıl oldu bu işte devam ediyorum. Kimisi tehlikeli buldu, kimisi 'Yapma', 'Ne işin var?' dedi ama kimisi de benimle gurur duydu, destek oldu" diye konuştu.

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'ÖNYARGIYLA YAKLAŞANLAR ŞİMDİ YARDIM İSTİYOR'

İlk başlarda olumsuz yaklaşanların bir süre sonra yardım istediğini kaydeden Özdemir, "Halam mesela çok başlarda, ‘Yapamazsın, çok tehlikeli, yapma, nasıl cesaret ediyorsun?’ diyordu. Şimdi ise, ‘Teslime bize bir sehpa yapabilir misin? Şu dolabımın şurası sıkıntılı onu tamir edebilir misin?' diyor. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Beklentiler yükseldi yani" dedi.

'ERKEK İŞİ DEDİLER, ALGILARI YIKTIM'

Marangozluğa başlayarak algıları yıktığını belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Zaten bu işteki tek amacım bu tabuları yıkmaktı. İşte ‘Marangozluk erkek işidir’ böyle bir algı vardı ve işin içine girince aslında hiçbir zorluğu yok. Kadın isterse yani bence en güzel bir şekilde yapabiliyor ve üretmek zaten kadının doğasında var.

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Erkek mesleği ya da bu zor iş tehlikeli diye ayırt etmeden, işin içine girmeden, yargılamadan, yani bir işe başlamalarını tavsiye ediyorum. Yani en zor, insanların gözünde en zor bilinen marangozluk işini yani ben kadın olarak yapabildiysem, onların hepsi yapabilir. Yeter ki istesinler. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bütün kadınlara örnek olabilmesi için bana bu imkânı verdiği için. Belediye Başkanımız zaten kadınların emeğine, cesaretine çok önem veriyor bu konuda. Onlara ön ayak oluyor her konuda kendilerini geliştirebilmeleri için, gösterebilmeleri için. En önemlisi hem sevdiğim işi yapıyorum hem kadınlarımıza bu işin zor olmadığını yani kadınların da yapabileceğini gösteriyorum, hem de ekonomik olarak evime kendime katkıda bulunuyorum yani özgürlüğümü yaşıyorum şu an."

(DHA)

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