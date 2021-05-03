Erkek kısırlığı nasıl teşhis edilir?

Çocuk sahibi olmaya karar veren çiftlerde, daha çok kadının kendinde problem olduğunu zannetmesi yanlış bir düşüncedir. Günümüzde stresli yaşam, hava kirliliği, besinlerdeki doğallığın bozulması veya genetik faktörlerle birlikte erkeklerde de sorunların olabileceği tespit edilmiştir. Erkek kısırlığının (erkek infertilitesi) teşhisinde başlangıç olarak sperm tahlilinin yapılması gerekir. Sperm tahlili sonucunda sperm sayı ve miktarının düzeyine göre belirli tetkik ve değerlendirmeler yapılır. Sayı eğer 10 milyonun altında ise hormonal tetkikler istenir. Eğer sayı 10 milyon ve üzerinde ise üroloji tarafından fizik muayene yapılır.

Yapılan muayene sonrasında skrotal dopler ultrason yapılarak varikosel varlığı değerlendirilir. Aynı şekilde sperm tahliline göre değerlendirmeye tamamen yönlendirilir. Sperm miktarının az olması, kanalda bir tıkanıklık olduğunu düşündürebilir. Ek olarak sperm sayısının çok az olması genetik bir rahatsızlık olduğundan da şüphe edilebilir. 1 milyon civarı ya da sıfır olması durumunda genetik kan tahlili yapılır.