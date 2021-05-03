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Erkek kısırlığı nasıl teşhis edilir?

Elif Yaman Elif Yaman
03.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde çocuk sahibi olmak giderek zorlaşmaktadır. Bu kararı almadan önce kadının ve erkeğin uzman doktorlar tarafından muayene edilmesi, bebek oluşumunda herhangi bir engel var ise erken tanı ve tedavide bulunulması sürecin daha kolay sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır.

Çocuk sahibi olmaya karar veren çiftlerde, daha çok kadının kendinde problem olduğunu zannetmesi yanlış bir düşüncedir. Günümüzde stresli yaşam, hava kirliliği, besinlerdeki doğallığın bozulması veya genetik faktörlerle birlikte erkeklerde de sorunların olabileceği tespit edilmiştir. Erkek kısırlığının (erkek infertilitesi) teşhisinde başlangıç olarak sperm tahlilinin yapılması gerekir. Sperm tahlili sonucunda sperm sayı ve miktarının düzeyine göre belirli tetkik ve değerlendirmeler yapılır. Sayı eğer 10 milyonun altında ise hormonal tetkikler istenir. Eğer sayı 10 milyon ve üzerinde ise üroloji tarafından fizik muayene yapılır.

Yapılan muayene sonrasında skrotal dopler ultrason yapılarak varikosel varlığı değerlendirilir. Aynı şekilde sperm tahliline göre değerlendirmeye tamamen yönlendirilir. Sperm miktarının az olması, kanalda bir tıkanıklık olduğunu düşündürebilir. Ek olarak sperm sayısının çok az olması genetik bir rahatsızlık olduğundan da şüphe edilebilir. 1 milyon civarı ya da sıfır olması durumunda genetik kan tahlili yapılır.

10 milyonun altında ise kişinin hormon değerlerine bakılır. Beyinden gelen ve testisi uyaran hormonlarda yetersizlik veya testisin hormonlara cevabında yetersizlik gibi durumlar olabilir. Kanal tıkanıklığı düşünülüyor ise transrektal ultrason dediğimiz ileri tetkikler yapılabilir.

Bu durumların hepsi bir arada değerlendirilerek tetkik ve tedaviler planlanır. Kişi, bu süreçte kullanıyor ise alkol ve tütün ürünlerini bırakması, dengeli beslenmesi ve spor yapması gerekmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile bu tür rahatsızlıklara çözüm üretilmiş ve kişilerin baba olma olasılıkları artmıştır.

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