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  4. Erkek kuaförüne dalan pitbull ortalığı birbirine kattı! Oradaki kimseye erkek demem

Erkek kuaförüne dalan pitbull ortalığı birbirine kattı! Oradaki kimseye erkek demem

02.11.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyut’ta başıboş pitbull cinsi köpek, erkek kuaföründe dehşet saçtı. Aniden işyerine dalan köpek içeridekilere korku dolu anlar yaşatırken, bir vatandaşında yaralandığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan Pitbull cinsi bir köpek, sokakta dolaşmaya başladı. Açık olan erkek kuaförünü gören köpek bir anda içeriye daldı.

Köpeğin içeriye girdiğini gören, iş yeri çalışanları ve müşteriler büyük bir panikle kaçışmaya başladı. Bu sırada müşterilerden biri, köpeği boynundan tutarak yakalamaya çalıştı. Erkek kuaföründe korku dolu anlar yaşanırken, köpek bir kişiyi ısırarak yaraladı.

Köpeği boynundan yakalayan müşteri, dışarıya çıkarıp kapıyı kapatmasıyla içeridekiler rahat bir nefes aldı. Yaşanan korku dolu anlatan müşterilerden Ahmet Kaplan, “Ben traş oluyordum bir anda içeriye pitbull cinsi köpek girdi. Ne olduğunu anlayamadan içeriye kaçıştık. Başka bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelledi. O sırada onu ısırarak yaraladı. Çok korktuk keşke bu saldırgan hayvanlar başıboş bırakılmasa” diye konuştu.

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bir anda içeriye giren pitbull cinsi köpeği görenler kaçışmaya başlıyor. Daha sonra bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför Pitbull

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