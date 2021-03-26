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Erkek takipçileri çıplak fotoğraf gönderiyor: ''Torunum beni kıskanıyor!''

26.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmaya oldukça düşkün olan 64 yaşındaki kadın torununu bile kıskandıracak derecede fiziğe sahip. Instagram'da neredeyse 60 bine yakın takipçisi bulunan büyükanne, erkek takipçilerinden sık sık övgü toplayan mesajlar alıyor.

Erkek takipçileri çıplak fotoğraf gönderiyor: ''Torunum beni kıskanıyor!''

Torunu Tia'dan daha fazla takipçisi var kızı Vanessadan ise daha zinde. Tüm dikkatler 64 yaşındaki Lesley Maxwell'in üzerinde.

Fitness yapmaktan oldukça keyif alan Lesley, her adımını Instagram'daki takipçileriyle paylaşıyor. 19 yaşındaki torunu Tia ile spor salonuna gitmekten büyük keyif alan Lesley Maxwell erkekler konusunda torunu ile rekabet içinde olduğunu, onun biraz kendisini kıskandığını da söylemeden edemiyor.

''ONU BİRAZ KISKANIYORUM''

Torun Tia, ''büyükannem yaşına göre genç duruyor ve benim arkadaşlarımın yanı sıra özellikle birçok erkek takipçiden övgü topluyor. Onu biraz kıskandığım doğru ama birçok takipçisi ona çıplak fotoğraf gönderiyorlar'' diyor.

Kızı Vanessa ise annesi için biraz sakin olmasını, paylaşım yaparken biraz daha dikkatli olmasını, bikini fotoğraflar nedeniyle çok mutlu olmadığını söylüyor.

''HOŞUMA GİDİYOR''

Ancak Lesley, ''Ben ergen değilim ve ne yaptığımı biliyorum. Bu hoşuma gidiyor. İltifat almak kimin hoşuna gitmez ki? Çocuklar 18 yaşındalar ki bu gerçekten komik. Bazen gerçekten yaramaz olabiliyorlar ama onlara sadece gülüp geçiyorum. Zinde bir insanım ve spor yapıyorum. Vücudum konusunda utangaç değilim. Yaşım ileride diye hasta ve yaşlı biri gibi mi davranmam lazım, neden dünyanın zirvesinde olmayayım'' diyor.

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bikini Instagram

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