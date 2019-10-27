Erkek ve kız öğrencilerin dijital nesnelerle ilişkisi araştırıldı

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, erkek öğrencilerin daha çok şiddet ve adrenalin seviyesi yüksek oyunları, kızların ise sade oyunlar ile sakin içerikleri tercih ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dijital temas ve yoğunluk, cinsiyete göre ayrışmakta mıdır?" konulu araştırma için nitel yöntemle Kayseri'de 10 ilkokulda eğitim gören 370 öğrencinin velisiyle yüz yüze görüşme yaptıklarını belirtti.

Araştırmada, erkek ve kız öğrencilerin dijital nesnelerle temasını ve kullanım alışkanlıklarını karşılaştırdıklarını aktaran Dilci, mevcut örneklemde erkeklerin daha çok adrenalin, hız, şiddet ve spor içerikli oyunlara, kızların ise sade oyunlar ile akademik ya da yaratıcı denilen sessiz, sakin arkadaşlık ilişkilerine yöneldiklerini gözlemlediklerini dile getirdi.

Dilci, şiddet ve adrenalin seviyesi yüksek oyunları tercih eden erkeklerde buna bağlı olarak dijital bağımlılık durumunun geliştiğine dikkati çekti.