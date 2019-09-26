Erkekler kadınlardan ne bekler?

Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, erkeklerin aslında kadınlardan ne beklediklerine dair düşüncelerini bizler için kaleme aldı. İLGİ, ALAKA VE SEVGİ BEKLERLER İlk olarak en bilinen temel şeyden başlayalım, erkekler de kadınlar kadar ilişkilerinde ilgi, alaka ve sevgi beklerler. Birçok toplumsal ön yargı vardır. Bazı önyargılar ne yazık ki ilişkiyi yapıcı etkilemek yerine yıkıcı da etkileyebilir. Özellikle ön yargılar ilişkide verilen değere birebir tesir ediyorsa bir zaman sonra soğukluk ortaya çıkabilir. Örneğin; "İlgi gösterirsem karşımdaki benden soğur, şımarır ya da uzaklaşır" düşüncesi her zaman doğru değildir. Sevgi, anlayış, ilgi, hoşgörü, huzur ve güven erkeklerin ilişkilerde bekledikleri temel şeylerdir. SUÇLAYARAK KONUŞMAYIN! İlişkiniz başladıktan sonra, mutlaka tartışma zamanlarınız olacaktır. Bu tartışma zamanlarını nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek ilişkinizi pozitif anlamda çok değiştirecektir. Örneğin; özellikle kadınların sıklıkla yaptığı bir hata, tartışma anlarında suçlayarak konuşmaktır. Sıklıkla beklenilenleri tartışarak konuşmaktır. Erkeklerin beklediği önemli şeylerden biri budur. Sıklıkla tartışmak, onaylanmamak, sürekli eleştirilmek bir süre sonra ilişkinizi yıkıcı etkileyecektir.

Bu sebeple karşınızdaki kişinin yapmasını beklediğiniz bazı davranışlar varsa o davranışları yaptıkça karşınızdakini övün. Böylelikle o davranışları yapma olasılığını arttırmış olursunuz. Çünkü erkekler ilişkilerinde en çok beğenilmeyi, takdir edilmeyi beklerler. ÇEKİCİ BULUNMAK İSTERLER Ayrıca arzulanmak, fiziksel olarak da çekici bulunmak isterler. Bunu hissetmedikleri ilişkiyi sürdürmek istemezler. Sürdürürlerse de bu daha çok mantıklı bir seçim olacaktır. Tabi ki kadınlarda ilgi alaka ve önemli olduğunun bilinmesini isterler. Ancak bazen bu sebeple kıskandırmak gibi yollar deneyebilirler. Oysa onu kıskandırmaya çalıştığınızda bazen bu sonuçlar ters tepebilir ve karşınızdaki kişi sizden uzaklaşabilir. Mesela, bir tartışma anında bir gece kulübünden sosyal medyada bir paylaşım yaptığınızda, onunla inatlaştığınızda bu onun için soğutucu bir hareket olabilir. O GÜVENİ HİSSETMEK İSTERLER Çünkü erkekler aslında güvenmezlerse, bağlanamazlar ve bağlanamadıkları biriyle ciddi, uzun süreli ve duygusal ilişkiler düşünemezler. Dolayısıyla o güveni hissetmek isterler. Taktik yapmak sizi samimiyetten ve iyi niyetten yapıcı ilişkilerden uzaklaştırır. Kısa vadede işe yarıyor gibi görünsede uzun vadede yanlış anlaşılmanıza ve güvenin sarsılmasına yol açar.

Yine uzun süren ilişkilerde, her şeyi birlikte yapmak gibi bir beklenti çıkabilir. Sürekli içine olmak ve kendilerine kişisel alan tanımamak ilişkide uzaklaşmalara neden olabilir. Bu sebeple erkekler ilişkilerinde kendilerine ait alana ve vakte de ihtiyaç duyarlar. ARKADAŞLARIYLA ZAMAN GEÇİREBİLİRLER Bu bazen arkadaşlarıyla geçirdikleri bir zaman dilimi olabilir, bazen bilgisayar oyunu gibi olabilir, futbol maçı yapmak olabilir ama bu kişisel zaman ihtiyaç duyarlar. Bu kişisel zamanın olması ilişkinizde özlem olarak ortaya çıkıp zaten bağlarınızı güçlendirecektir. Erkekler kendi ayakları üzerinde duran kadınlardan hoşlanırlar. Ancak bazen kadınlar güçlendikten sonra bu dengeyi koruyamayabilirler. İlişkilerinde erkek alanına girerek bütün sorumlulukları da kendileri yüklenebilirler. Bu karşı tarafın ilişkide etkisiz hissetmesine yol açar. İki cinste kendi kapasitesi kadar sorumlulukları yüklenmeli ve birbirlerine sorumluluk alabilmeleri için alan tanımalıdırlar. "HER ŞEYİ DENEDİM AMA OLMADI"