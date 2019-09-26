KADIN

Erkekler kadınlardan ne bekler?

Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 26.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

İki cinsiyetin birbirini anlaması bazen zormuş gibi görünse de aslında beklentiler hemen hemen benzerlik gösterir. Kadınların erkeklerden bekledikleri kadar erkeklerin de kadınlardan ilişkilerde beklentileri vardır.

Erkekler kadınlardan ne bekler?

Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, erkeklerin aslında kadınlardan ne beklediklerine dair düşüncelerini bizler için kaleme aldı.

İLGİ, ALAKA VE SEVGİ BEKLERLER

İlk olarak en bilinen temel şeyden başlayalım, erkekler de kadınlar kadar ilişkilerinde ilgi, alaka ve sevgi beklerler. Birçok toplumsal ön yargı vardır. Bazı önyargılar ne yazık ki ilişkiyi yapıcı etkilemek yerine yıkıcı da etkileyebilir.

Özellikle ön yargılar ilişkide verilen değere birebir tesir ediyorsa bir zaman sonra soğukluk ortaya çıkabilir. Örneğin; "İlgi gösterirsem karşımdaki benden soğur, şımarır ya da uzaklaşır" düşüncesi her zaman doğru değildir. Sevgi, anlayış, ilgi, hoşgörü, huzur ve güven erkeklerin ilişkilerde bekledikleri temel şeylerdir.

SUÇLAYARAK KONUŞMAYIN!

İlişkiniz başladıktan sonra, mutlaka tartışma zamanlarınız olacaktır. Bu tartışma zamanlarını nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek ilişkinizi pozitif anlamda çok değiştirecektir. Örneğin; özellikle kadınların sıklıkla yaptığı bir hata, tartışma anlarında suçlayarak konuşmaktır. Sıklıkla beklenilenleri tartışarak konuşmaktır. Erkeklerin beklediği önemli şeylerden biri budur. Sıklıkla tartışmak, onaylanmamak, sürekli eleştirilmek bir süre sonra ilişkinizi yıkıcı etkileyecektir.

Bu sebeple karşınızdaki kişinin yapmasını beklediğiniz bazı davranışlar varsa o davranışları yaptıkça karşınızdakini övün. Böylelikle o davranışları yapma olasılığını arttırmış olursunuz. Çünkü erkekler ilişkilerinde en çok beğenilmeyi, takdir edilmeyi beklerler.

3

ÇEKİCİ BULUNMAK İSTERLER

Ayrıca arzulanmak, fiziksel olarak da çekici bulunmak isterler. Bunu hissetmedikleri ilişkiyi sürdürmek istemezler. Sürdürürlerse de bu daha çok mantıklı bir seçim olacaktır. Tabi ki kadınlarda ilgi alaka ve önemli olduğunun bilinmesini isterler. Ancak bazen bu sebeple kıskandırmak gibi yollar deneyebilirler.

Oysa onu kıskandırmaya çalıştığınızda bazen bu sonuçlar ters tepebilir ve karşınızdaki kişi sizden uzaklaşabilir. Mesela, bir tartışma anında bir gece kulübünden sosyal medyada bir paylaşım yaptığınızda, onunla inatlaştığınızda bu onun için soğutucu bir hareket olabilir.

O GÜVENİ HİSSETMEK İSTERLER

Çünkü erkekler aslında güvenmezlerse, bağlanamazlar ve bağlanamadıkları biriyle ciddi, uzun süreli ve duygusal ilişkiler düşünemezler. Dolayısıyla o güveni hissetmek isterler. Taktik yapmak sizi samimiyetten ve iyi niyetten yapıcı ilişkilerden uzaklaştırır. Kısa vadede işe yarıyor gibi görünsede uzun vadede yanlış anlaşılmanıza ve güvenin sarsılmasına yol açar.

Yine uzun süren ilişkilerde, her şeyi birlikte yapmak gibi bir beklenti çıkabilir. Sürekli içine olmak ve kendilerine kişisel alan tanımamak ilişkide uzaklaşmalara neden olabilir. Bu sebeple erkekler ilişkilerinde kendilerine ait alana ve vakte de ihtiyaç duyarlar.

ARKADAŞLARIYLA ZAMAN GEÇİREBİLİRLER

Bu bazen arkadaşlarıyla geçirdikleri bir zaman dilimi olabilir, bazen bilgisayar oyunu gibi olabilir, futbol maçı yapmak olabilir ama bu kişisel zaman ihtiyaç duyarlar. Bu kişisel zamanın olması ilişkinizde özlem olarak ortaya çıkıp zaten bağlarınızı güçlendirecektir.

4

Erkekler kendi ayakları üzerinde duran kadınlardan hoşlanırlar. Ancak bazen kadınlar güçlendikten sonra bu dengeyi koruyamayabilirler. İlişkilerinde erkek alanına girerek bütün sorumlulukları da kendileri yüklenebilirler. Bu karşı tarafın ilişkide etkisiz hissetmesine yol açar. İki cinste kendi kapasitesi kadar sorumlulukları yüklenmeli ve birbirlerine sorumluluk alabilmeleri için alan tanımalıdırlar.

"HER ŞEYİ DENEDİM AMA OLMADI"

Bir tarafın bütün sorumlulukları üstüne aldığı ilişkilerde dişil ve eril roller dengeler değişir. Kadınlar bu sebeple dişil enerjilerini kaybederler. Bu da bir zaman sonra halsiz kalmalarına ilişkide yorulmalarına ve dıştan da aksi gibi bu kadar sorumluluk alsa bile çekici algılanmamalarına neden olur.

Bazen kadınlar "Her şeyi denedim yine de olmadı bütün fedakarlıklarıma rağmen sürmedi" derler. İşte aslında alınması gereken sorumluluk ve yapılması gereken fedakarlık fazla olduğu için bu kişiyi çekici olmaktan çıkarır. Bu sebeple aslında erkekler ilişkilerde kendi yapabileceklerinin, becerilerinin ve güçlü görünme isteklerinin ön planda olmasını isterler.

PROBLEM DEĞİL ÇÖZÜM ODAKLI

Yine erkekler hayatlarında daha pozitif, güzel, bakımlı ve neşeli kadınlar olmasını beklerler. Sürekli asık suratlı olmak, yaptığı esprilere gülmemek, paylaşımları azaltabilir. Birlikte eğlenebilmek ilişkiyi güçlendirir. Güler yüzle kapının kendisine açılmasını beklerler.

Tartışmalarda problem odaklı olmak yerine daha çok çözüm odaklı olmak isterler. Bazen sadece dertleşmek için anlatılan şeylerde bir şeyler yapmak zorunda olduklarını hissederler ve nasihat verirler. Bunun çözüm üretme istediğinden gelen bir düşünce olduğu bilinirse, bu tarz tartışma durumları da daha rahat yönetilebilir.

Uzman Klinik Psikolog
Melda Yakupoğlu

www.meldayakupoglu.com
Instagram: @uzm.psk.meldayakupoglu

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Birinin size aşık olabileceğini gösteren 9 psikolojik sebepBirinin size aşık olabileceğini gösteren 9 psikolojik sebep
'İşe yaramaz' demeyin! Cinsel isteği artırmaya garanti veriyor'İşe yaramaz' demeyin! Cinsel isteği artırmaya garanti veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek kadın ilişkisi Erkekler kadınlardan ne bekler?

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Defilede şeffaf anlar! Arkasını döndüğü an...

Defilede şeffaf anlar! Arkasını döndüğü an...

Çiğ soğan ve sarımsak yemek o kanser riskini yüzde 67 azaltıyor

Çiğ soğan ve sarımsak yemek o kanser riskini yüzde 67 azaltıyor

Düğüne vajina desenli elbiseyle katıldı olay oldu

Düğüne vajina desenli elbiseyle katıldı olay oldu

Kansızlığın nedeni belki de budur! Faydalı diye çok sık tüketmeyin

Kansızlığın nedeni belki de budur! Faydalı diye çok sık tüketmeyin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tek sorun vajinal kuruluk mu? Cinsel isteğin azalmasının nedeni...

Tek sorun vajinal kuruluk mu? Cinsel isteğin azalmasının nedeni...

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birinin size aşık olabileceğini gösteren 9 psikolojik sebep

Birinin size aşık olabileceğini gösteren 9 psikolojik sebep

Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

'İşe yaramaz' demeyin! Cinsel isteği artırmaya garanti veriyor

Kadınlar ilk buluşmada ne kadar akıllı olduklarını göstermiyor! Bakın neden?

Her 10 kadından 6'sı ilk randevuda bakın ne yapıyor?

Narsist bir sevgiliniz varsa bunları bilmenizde fayda var

Narsist bir sevgiliniz varsa bunları bilmenizde fayda var

Sadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyor

Sadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyor

Cinsel ilişkinin saati mi olur demeyin! Doğurganlık bakın hangi saatte artıyor

'Cinsel ilişkinin saati mi olur?' demeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.